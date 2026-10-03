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Лига наций: анонс матча Украина-Венгрия

Киев • УНН

 • 4882 просмотра

Украина и Венгрия встретятся 5 октября в Трнаве в Лиге наций. Матч покажут MEGOGO и MEGOGO СПОРТ, фаворитом является Украина.

Лига наций: анонс матча Украина-Венгрия

В понедельник, 5 октября, сборная Украины в номинально домашнем матче встретится с Венгрией в рамках четвёртого тура Лиги наций. УНН рассказывает, что известно перед поединком, где смотреть матч и кто фаворит противостояния. 

Подробности

Поединок четвёртого тура группы В2 между Украиной и Венгрией состоится уже в этот понедельник, 5 октября. Стартовый свисток на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия) прозвучит в 21:45. 

После трёх сыгранных туров Венгрия и Украина имеют одинаковое количество очков — 4. В первом туре наша сборная обыграла венгров — 1:0. Во втором матче с Грузией была зафиксирована нулевая ничья, а в третьем — разгромно уступила Северной Ирландии (3:0). 

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В свою очередь Венгрия, как уже отмечалось, уступила Украине, сыграла вничью 0:0 с Северной Ирландией, а также победила Грузию в третьем туре — 1:0. 

В поединке против Венгрии сборной не помогут форвард Данило Сикан и защитник Николай Матвиенко из-за перебора жёлтых карточек. 

Где смотреть, фаворит 

Посмотреть встречу можно будет на OTT-платформе MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех пакетах "MEGOPACK". Кроме того, матч бесплатно покажут на телеканале MEGOGO СПОРТ, доступном в эфире Т2 и кабельных сетях.

Фаворитом в этом поединке букмекеры считают Украину. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2,29. Ничья — 3,40. Победа гостей — 3.

Отметим, это будет последний матч нашей сборной в октябре. После этого игроки команды вернутся в свои клубы. Следующие матчи национальной команды состоятся в ноябре. 

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Павел Башинский

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