Украина разгромно проиграла Северной Ирландии в Лиге наций, пропустив курьезный гол
Киев • УНН
Украина уступила Северной Ирландии со счетом 0:3 в Лиге наций-2026/27. Команда с 4 очками остается второй в группе B2.
Сборная Украины потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги наций, уступив Северной Ирландии со счётом 0:3. Номинально домашний матч 3-го тура группы B2 состоялся в словацкой Трнаве, пишет УНН.
Детали
Североирландцы открыли счёт уже на 9-й минуте. После серии рикошетов и передач мяч в итоге оказался в воротах Дмитрия Ризныка.
Второй гол Украина пропустила от Айзека Прайса. После быстрой контратаки соперника он удачно сыграл головой и увеличил преимущество своей команды.
Курьёзный третий гол и ни одного ответа Украины
Третий мяч стал особенно неудачным для украинского голкипера. После скидки головой Брауна мяч прошёл между ног Ризныка и закатился в ворота — 0:3.
Украина на протяжении матча значительно больше контролировала мяч — 73% против 27%, однако превратить это преимущество в голы не смогла. "Сине-жёлтые" нанесли 11 ударов, но лишь 2 из них пришлись в створ ворот.
Это первое поражение Украины в Лиге наций-2026/27. В стартовом туре команда на выезде победила Венгрию со счётом 1:0, после чего сыграла вничью 0:0 с Грузией.
После 3 туров Северная Ирландия возглавляет группу с 7 очками. У Украины 4 балла, и она остаётся второй. Венгрия после минимальной победы над Грузией также набрала 4 очка, а грузины с 1 баллом находятся на последней позиции.
Следующий матч сборная Украины проведёт уже в понедельник, 5 октября, когда в ещё одном номинально домашнем поединке встретится с Венгрией.
Украина победила Венгрию на старте Лиги наций 2026/202725.09.26, 23:52 • 25714 просмотров