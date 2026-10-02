Украина разгромно проиграла Северной Ирландии в Лиге наций, пропустив курьезный гол

Сборная Украины потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги наций, уступив Северной Ирландии со счётом 0:3. Номинально домашний матч 3-го тура группы B2 состоялся в словацкой Трнаве, пишет УНН.

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Североирландцы открыли счёт уже на 9-й минуте. После серии рикошетов и передач мяч в итоге оказался в воротах Дмитрия Ризныка.

Второй гол Украина пропустила от Айзека Прайса. После быстрой контратаки соперника он удачно сыграл головой и увеличил преимущество своей команды.

Курьёзный третий гол и ни одного ответа Украины

Третий мяч стал особенно неудачным для украинского голкипера. После скидки головой Брауна мяч прошёл между ног Ризныка и закатился в ворота — 0:3.

Украина на протяжении матча значительно больше контролировала мяч — 73% против 27%, однако превратить это преимущество в голы не смогла. "Сине-жёлтые" нанесли 11 ударов, но лишь 2 из них пришлись в створ ворот.

Это первое поражение Украины в Лиге наций-2026/27. В стартовом туре команда на выезде победила Венгрию со счётом 1:0, после чего сыграла вничью 0:0 с Грузией.

После 3 туров Северная Ирландия возглавляет группу с 7 очками. У Украины 4 балла, и она остаётся второй. Венгрия после минимальной победы над Грузией также набрала 4 очка, а грузины с 1 баллом находятся на последней позиции.

Следующий матч сборная Украины проведёт уже в понедельник, 5 октября, когда в ещё одном номинально домашнем поединке встретится с Венгрией.

Украина победила Венгрию на старте Лиги наций 2026/2027