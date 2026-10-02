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РФ планирует гибридные операции на территории ЕС и НАТО — в ГУР назвали вероятные цели и предупредили партнеров
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РФ планирует гибридные операции на территории ЕС и НАТО — в ГУР назвали вероятные цели и предупредили партнеров

Киев • УНН

 • 6012 просмотра

ГУР предупредило об активизации российских спецслужб в ЕС и НАТО. Среди целей — военные объекты, инфраструктура, связь и станции Starlink.

РФ планирует гибридные операции на территории ЕС и НАТО — в ГУР назвали вероятные цели и предупредили партнеров

Спецслужбы государства-агрессора России получили задание усилить активность на территории государств Европейского союза и НАТО — речь идет о подготовке к гибридным операциям, направленным на подрыв помощи Украине и ослабление возможностей Альянса. Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГУР, для выполнения операций, в том числе диверсионного характера, Кремль планирует привлечь завербованных ГУ ГШ (ГРУ) и ФСБ РФ агентов в Европе. В поле зрения российских спецслужб находятся военные объекты, критическая инфраструктура и системы связи.

В Германии спецслужбы ищут российские "тайники" с оружием, существует угроза диверсии на оборонном предприятии — СМИ27.09.26, 10:51 • 5502 просмотра

Среди вероятных целей агрессора — приемные станции спутникового интернета Starlink, расположенные в европейских государствах.

 ГУР МО Украины предупредило партнеров о преступных планах государства-агрессора России.

Мерц предупредил о новых гибридных атаках России и пообещал поддержку Украине01.10.26, 20:35 • 6732 просмотра

Антонина Туманова

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