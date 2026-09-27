В Германии спецслужбы ищут российские "тайники" с оружием, существует угроза диверсии на оборонном предприятии — СМИ

По данным немецких спецслужб, российская разведка создала в Германии тайники с оружием. Как стало известно BILD, сейчас ведутся поиски этих тайников, передает УНН.

Детали

Вечером 11 июня 2026 года неподалеку от Суботицы сербская полиция остановила два автомобиля, направлявшихся к венгерской границе. В «Пежо» Данила Богдановича, серба с российским паспортом, обнаружили детали беспилотника, а в черном «Вольво» Слободана Дучича — потайное отделение с двумя консервными банками, начиненными взрывчаткой. По оценке следствия, из этого можно было собрать летающую бомбу. Богданович и Дучич арестованы.

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На следующий день дружественная спецслужба передала немецким коллегам информацию о подозрительном грузовике, направлявшемся в Германию из Сербии. По данным сербских властей, в грузовике был тайник для контрабанды оружия. Однако полиции Сербии не удалось перехватить автомобиль.

27 июня баварская пограничная полиция задержала грузовик при въезде из Австрии. Сербского водителя задержали, запретили ему въезд в Германию и вернули в Австрию. А грузовик конфисковали. Следователи действительно обнаружили потайные отсеки — пустые. Органы безопасности пришли к выводу, что поставка оружия, о которой предупреждали сербы, могла достичь места назначения в Германии ранее. По информации BILD, оружие может предназначаться для нападения на оборонное предприятие в Баварии, имеющее важное значение для военной помощи Украине.

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Поиск оружия идет полным ходом. По оценке немецкого правительства, в настоящее время в Европе действуют несколько сетей диверсантов, управляемых Россией. Считается, что их координирует ГРУ, которое, вероятно, проводит тайные операции в Европе с помощью отдела специальных заданий. Немецкие следователи подозревают, что оружие из грузовика уже находится в тайнике в Германии и готово для совершения диверсий.

Все причастные к этому делу органы в ответ на запрос BILD единодушно ссылаются на режим секретности. На страницах документов, которые BILD удалось увидеть в связи с расследованием, сверху красным цветом напечатано: «официально засекречено».

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