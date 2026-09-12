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В Германии одного из подозреваемых в диверсии в аэропорту Лейпцига связали с гру рф

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Немецкие следователи подозревают граждан россии и беларуси в попытке взорвать украинский самолёт с помощью дрона. Один из них может быть связан с ГРУ

В Германии одного из подозреваемых в диверсии в аэропорту Лейпцига связали с гру рф

Немецкие следователи установили двух основных подозреваемых в попытке диверсии в аэропорту Лейпциг/Галле. Одного из них, гражданина россии, связывают с российской военной разведкой гру. Об этом сообщает Welt am Sonntag, передает УНН.

Детали

По данным издания, речь идет о гражданине рф Олеге Л. и гражданине беларуси Андрее К. Следствие считает, что россиянин мог отвечать за организацию и логистику операции, в частности за обеспечение исполнителя взрывчаткой. Одним из ключевых доказательств по делу стали следы ДНК, обнаруженные на элементах оборудования, которое, вероятно, использовалось для управления беспилотниками. Совпадения нашли в правоохранительных базах Финляндии и Литвы.

Следствию в настоящее время известно, что Олег Л. прибыл в Германию через Турцию, после чего передвигался по стране, а затем вылетел из Берлина в Сербию. По информации немецких спецслужб, сейчас он находится в россии.

Второго подозреваемого, Андрея К., следователи рассматривают как возможного непосредственного исполнителя. По данным СМИ, он прибыл в Шенгенскую зону через Латвию примерно за неделю до атаки. Мужчина в настоящее время также остается на свободе. Следователи также проверяют возможную связь Андрея К. с пожаром в строительном магазине в польской Лодзи летом 2024 года. Польские правоохранители ранее рассматривали тот инцидент как возможную диверсию с российским следом.

Что произошло в аэропорту Лейпцига

Инцидент произошел 4 августа. По данным следствия, беспилотник со взрывчаткой целенаправленно полетел в сторону украинского транспортного самолета Antonov и врезался в его крыло. На борту самолета в тот момент находилось около 25 тысяч литров авиационного топлива. На дроне, по данным журналистского расследования, могло находиться около 1,8 кг взрывчатки Semtex. Взрыва удалось избежать, вероятно, из-за того, что при ударе отсоединился детонатор.

Следователи считают, что в операции могли использовать как минимум несколько беспилотников. Один из них, по версии правоохранителей, также мог быть причастен к повреждению грузового самолета DHL.

Федеральная прокуратура Германии расследует дело по подозрению в попытке вызвать взрыв и опасном вмешательстве в работу воздушного транспорта.

Реакция Германии

В начале сентября правительство Германии официально заявило, что считает россию ответственной за попытку диверсии в аэропорту Лейпциг/Галле. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что операция якобы готовилась в России в течение нескольких месяцев, а масштабной катастрофы и человеческих жертв удалось избежать лишь благодаря случайности. В ответ Берлин объявил о ряде дипломатических и политических мер против рф, в частности о закрытии российских учреждений и усилении давления в рамках санкционной политики.

москва обвинения отвергла.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Германия высылает более 150 российских дипломатов и членов их семей после диверсии в Лейпциге.

Александра Василенко

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