Понад 150 співробітників російських представництв та членів їхніх сімей мають залишити Німеччину після того, як Берлін поклав на росію відповідальність за інцидент із дронами в аеропорту Лейпцига. Про це заявило посольство рф у Німеччині, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Рішення пов'язане із закриттям генерального консульства росії в Бонні та Російського дому в Берліні. У російському посольстві обурилися діями німецької влади та заявили, що понад 150 співробітників російських представництв і членів їхніх сімей мають залишити країну у стислі терміни.

Ніяких доказів, ніяких аргументів, лише звичні міркування в стилі "highly likely" і безпрецедентна за своєю неадекватністю реакція