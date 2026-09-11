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Німеччина висилає понад 150 російських дипломатів та членів їхніх сімей після диверсії у Лейпцигу

Київ • УНН

 • 3388 перегляди

Після атаки дронів в аеропорту Лейпцига Берлін закриває російські установи та висилає понад 150 дипломатів і членів їхніх сімей. Москва заперечує звинувачення.

Німеччина висилає понад 150 російських дипломатів та членів їхніх сімей після диверсії у Лейпцигу

Понад 150 співробітників російських представництв та членів їхніх сімей мають залишити Німеччину після того, як Берлін поклав на росію відповідальність за інцидент із дронами в аеропорту Лейпцига. Про це заявило посольство рф у Німеччині, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Рішення пов'язане із закриттям генерального консульства росії в Бонні та Російського дому в Берліні. У російському посольстві обурилися діями німецької влади та заявили, що понад 150 співробітників російських представництв і членів їхніх сімей мають залишити країну у стислі терміни.

Ніяких доказів, ніяких аргументів, лише звичні міркування в стилі "highly likely" і безпрецедентна за своєю неадекватністю реакція

– заявили у російській дипмісії.

Диверсія в аеропорту Лейпцига

На початку серпня в аеропорту Лейпциг/Галле виявили кілька дронів із вибухівкою. Один із них перебував поруч з українським військово-транспортним літаком, ще один знайшли неподалік від аеропорту.

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Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт згодом заявив, що виконавці "гібридної атаки" діяли на замовлення російських державних структур. Після цього Берлін вирішив закрити російське генконсульство в Бонні та Російський дім у столиці.

У відповідь москва оголосила про закриття генконсульства Німеччини у санкт-петербурзі до 18 вересня. Також у росії мають припинити роботу філії Інституту Гете.

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Степан Гафтко

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