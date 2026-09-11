Германия высылает более 150 российских дипломатов и членов их семей после диверсии в Лейпциге

Более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей должны покинуть Германию после того, как Берлин возложил на Россию ответственность за инцидент с дронами в аэропорту Лейпцига. Об этом заявило посольство РФ в Германии, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Решение связано с закрытием генерального консульства России в Бонне и Русского дома в Берлине. В российском посольстве возмутились действиями немецких властей и заявили, что более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей должны покинуть страну в сжатые сроки.

Никаких доказательств, никаких аргументов, лишь привычные рассуждения в стиле "highly likely" и беспрецедентная по своей неадекватности реакция – заявили в российской дипмиссии.

Диверсия в аэропорту Лейпцига

В начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили несколько дронов со взрывчаткой. Один из них находился рядом с украинским военно-транспортным самолетом, еще один нашли неподалеку от аэропорта.

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Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт впоследствии заявил, что исполнители "гибридной атаки" действовали по заказу российских государственных структур. После этого Берлин решил закрыть российское генконсульство в Бонне и Русский дом в столице.

В ответ Москва объявила о закрытии генконсульства Германии в Санкт-Петербурге до 18 сентября. Также в России должны прекратить работу филиалы Института Гёте.

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