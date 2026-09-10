В Германии полиция провела спецоперацию возле консульства Украины из-за угрозы безопасности

У Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе прошла масштабная спецоперация полиции Германии из-за угрозы безопасности, передает УНН со ссылкой на Tagesspiegel.

Детали

По данным немецкой полиции, у Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе возникла неясная ситуация, связанная с угрозой безопасности.

Представительница правоохранительного ведомства подтвердила проведение масштабной операции в районе здания, однако на начальном этапе не сообщила никаких подробностей о причинах происходящего.

Как сообщил репортер агентства dpa, ранним вечером территория вокруг консульства была оцеплена. Полиция перекрыла участок улицы в центре Дюссельдорфа с помощью сигнальной ленты; на месте находилось несколько полицейских автомобилей.

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По данным полиции, спасательные службы обследовали здание и прилегающую территорию. Однако сообщенная угроза не подтвердилась. В связи с этим операцию завершили около 19:15. Представительница не предоставила дополнительных подробностей.