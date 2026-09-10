У Німеччині поліція провела спецоперацію біля консульства України через загрозу безпеці

Біля Генерального консульства України в Дюссельдорфі відбулась масштабна спецоперація поліції Німеччини через загрозу небезпеки, передає УНН із посиланням на Tagesspiegel.

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За даними німецької поліції, біля Генерального консульства України в Дюссельдорфі виникла неясна ситуація, пов'язана із загрозою безпеці.

Представниця правоохоронного відомства підтвердила проведення масштабної операції у районі будівлі, проте на початковому етапі не повідомила жодних подробиць про причини того, що відбувається.

Як повідомив репортер агентства dpa, рано ввечері територію навколо консульства було оточено. Поліція перекрила ділянку вулиці в центрі Дюсельдорфа за допомогою сигнальної стрічки; на місці було кілька поліцейських автомобілів.

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За даними поліції, рятувальні служби обстежили будівлю та прилеглу територію. Однак повідомлена загроза не підтвердилася. У зв’язку з цим операцію було завершено близько 19:15. Речниця не надала додаткових подробиць.