Нічна атака на Київ: горіли кафе та складські приміщення
Київ • УНН
У Солом’янському районі загорілося кафе, в Оболонському - складська будівля після атаки. Уламки впали на відкритій території.
Ворог у ніч на четвер, 1 жовтня, атакував Київ. Про це повідомляє Київська МВА, інформує УНН.
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Зазначається, що у Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки виникло загоряння кафе на першому поверсі житлового будинку.
В Оболонському районі виникло загоряння складської будівлі. На іншій локації в Оболонському районі уламки впали на відкритій території
У свою чергу міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що в Оболонському районі столиці зафіксовано влучання в складські приміщення.
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