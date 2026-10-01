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Нічна атака на Київ: горіли кафе та складські приміщення

Київ • УНН

 • 3066 перегляди

У Солом’янському районі загорілося кафе, в Оболонському - складська будівля після атаки. Уламки впали на відкритій території.

Нічна атака на Київ: горіли кафе та складські приміщення

Ворог у ніч на четвер, 1 жовтня, атакував Київ. Про це повідомляє Київська МВА, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки виникло загоряння кафе на першому поверсі житлового будинку.

В Оболонському районі виникло загоряння складської будівлі. На іншій локації в Оболонському районі уламки впали на відкритій території

- йдеться у повідомленні.

У свою чергу міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що в Оболонському районі столиці зафіксовано влучання в складські приміщення.

Нагадаємо

російська атака балістичними ракетами на Київ у ніч на 30 вересня забрала життя двох людей. Ще четверо постраждали, у Подільському районі горів будинок.

Основною ціллю російського удару були об'єкти енергетики у Києві та області - Зеленський 30.09.26, 11:44 • 25608 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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