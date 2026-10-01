Ночная атака на Киев: горели кафе и складские помещения

Враг в ночь на четверг, 1 октября, атаковал Киев. Об этом сообщает Киевская ГВА, информирует УНН.

Сообщается, что в Соломенском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание кафе на первом этаже жилого дома.

В Оболонском районе произошло возгорание складского здания. В другой локации в Оболонском районе обломки упали на открытой территории