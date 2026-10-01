Ночная атака на Киев: горели кафе и складские помещения
Киев • УНН
В Соломенском районе загорелось кафе, в Оболонском — складское здание после атаки. Обломки упали на открытой территории.
Враг в ночь на четверг, 1 октября, атаковал Киев. Об этом сообщает Киевская ГВА, информирует УНН.
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Сообщается, что в Соломенском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание кафе на первом этаже жилого дома.
В Оболонском районе произошло возгорание складского здания. В другой локации в Оболонском районе обломки упали на открытой территории
В свою очередь городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, что в Оболонском районе столицы зафиксировано попадание в складские помещения.
Напомним
российская атака баллистическими ракетами на Киев в ночь на 30 сентября унесла жизни двух человек. Еще четверо пострадали, в Подольском районе горел дом.
Основной целью российского удара были объекты энергетики в Киеве и области — Зеленский30.09.26, 11:44 • 25608 просмотров