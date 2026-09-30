В Украине разработали 5 уровней реагирования для школ на случай отключений света и тепла — как будут работать образовательные учреждения

Министерство образования и науки Украины предоставило рекомендации по работе учреждений образования в осенне-зимний период в условиях военного положения. Предусматривается введение пяти уровней реагирования в зависимости от продолжительности обесточивания — от зелёного до критического, передаёт УНН.

С целью обеспечения качественного и безопасного функционирования учреждений образования, обеспечения прохождения осенне-зимнего периода 2026/27 года в условиях действия военного положения, возможных отключений электроэнергии и прекращения тепло- и водоснабжения МОН разработало Рекомендации по организации работы учреждений образования в условиях возможных отключений электроэнергии и прекращения тепло- и водоснабжения — говорится в письме МОН.

Рекомендации предусматривают:

обеспечить устойчивое функционирование энергетических систем (отопления, освещения, водоотведения/водоснабжения и т. п.) учреждений образования в условиях веерных отключений или полного блэкаута, сосредоточив основные усилия на обеспечении оборудованием (резервными генераторами, запасами топлива для них, а также запасами угля и дров для печного отопления и т. п.) в первую очередь учреждений образования с круглосуточным пребыванием участников образовательного процесса, специальных учреждений образования, а также учреждений и организаций, отнесённых к критической инфраструктуре;

организовать внеплановые проверки собственных объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты в части готовности принять население в условиях отсутствия электроснабжения в течение 48 часов;

обеспечить готовность к работе имеющихся пунктов несокрушимости;

провести разъяснительную работу среди участников образовательного процесса и работников в сфере образования и науки относительно правил поведения в условиях низких температур, предупреждения случаев переохлаждения и обморожений, порядка оказания домедицинской помощи пострадавшим вследствие несчастных случаев, а также порядка действий в случае объявления сигнала «Воздушная тревога» в условиях отключения электроснабжения.

Документ, в частности, определяет функционирование школ в условиях отключения света и прекращения водоснабжения.

Учреждения образования должны быть обеспечены запасом технической и питьевой воды на случай возникновения чрезвычайной ситуации для безопасного пребывания учащихся не менее 48 часов. Расчёт объёмов воды должен осуществляться в соответствии с количеством обучающихся и персонала — отмечается в документе.

В случае отсутствия централизованного теплоснабжения директорам школ необходимо заранее позаботиться об альтернативных источниках обогрева. При наличии собственной школьной котельной рекомендуется обеспечить её бесперебойную работу путём установки генераторов соответствующей мощности или других альтернативных источников питания.

Для своевременного реагирования на возможные отключения электроэнергии и связанные с ними перебои с тепло- и водоснабжением МОН рекомендует ввести пять уровней реагирования в зависимости от времени возможного обесточивания:

зелёный;

жёлтый;

оранжевый;

красный;

критический.

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Обучение в рамках зелёного уровня

Зелёный уровень отключения (до 2 часов) предусматривает, что образовательный процесс в школах не останавливается. Учебные занятия завершаются в соответствии с установленным расписанием.

Ограничивается проведение занятий и другая деятельность, требующая:

работы специального электрооборудования и электроприборов;

дополнительного освещения опасных зон работы в мастерских;

проведения опытов, практических работ с использованием химических элементов, приборов и т. п., которые требуют дополнительной принудительной вентиляции, освещения или использования другого электрооборудования.

Используются формы работы, не требующие использования электроэнергии (устные формы работы, написание письменных работ и т. п.).

Обучение в рамках жёлтого уровня

Жёлтый уровень отключений (от 2 до 6 часов) предусматривает, что по решению директора могут вводиться сокращённые уроки и перемены. Также директор будет принимать решение об отмене проведения кружков, запланированных массовых мероприятий, занятий по предметам вариативной составляющей.

Питание осуществляется по резервному меню или с использованием заранее сформированных сухих пайков (наборов продуктов длительного хранения, соответствующих санитарным нормам).

Учеников с первого по четвертый класс в случае невозможности обеспечить полноценную работу школы должны забрать родители, однако, если родители не могут забрать своих детей, школа должна создать временные условия для их пребывания в образовательном учреждении, укрытии и т. п. под надзором педагогического работника.

Для учащихся 5–11 классов организуется асинхронный (при возможности — синхронный) режим обучения.

Обучение в рамках оранжевого уровня

В рамках оранжевого уровня (отключение от 6 до 24 часов) очный формат обучения организуется только в энергонезависимых образовательных учреждениях.

Проведение контрольных оцениваний переносится до стабилизации ситуации с электроснабжением/возобновления работы образовательного учреждения в штатном режиме.

При возможности вводится двухсменное обучение с сокращенной продолжительностью учебных занятий/перемен.

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Обучение в рамках красного уровня

В рамках красного уровня (отключение от 24 до 72 часов) учредитель, орган местного самоуправления вводит работу образовательных хабов.

Приоритет при организации образовательного процесса предоставляется ученикам начальной школы, 5, 9, 11 классов. Для остальных учащихся вводятся сменные графики обучения, асинхронный режим. Местные власти обеспечивают организованный подвоз детей и педагогических работников к энергоустойчивым образовательным учреждениям. Школа ведет учет детей, утративших доступ к обучению, и принимает меры для восстановления непрерывного получения ими образования.

Обучение в рамках критического уровня

В рамках критического уровня (отключение более чем на 72 часа) местные власти утверждают временную сеть образовательных хабов.

Органы местного самоуправления принимают меры для закрепления детей за образовательными хабами, образовательными учреждениями, которые продолжают функционировать.

Школы, утратившие возможность дальнейшего функционирования в условиях отключения электроэнергии, возобновляют свою работу только после полного устранения факторов, не позволяющих создать надлежащие условия для получения образования.

Питание во время отключений

Кроме того, документ определяет организацию качественного и безопасного питания в кризисных условиях. Так, школам необходимо разработать адаптивные алгоритмы организации питания:

питание в укрытиях: во время длительных воздушных тревог необходимо предусмотреть логистику безопасной доставки или выдачи еды непосредственно в сооружениях гражданской защиты;

сухие пайки (сухпайки): в случае невозможности приготовления горячих блюд из-за отсутствия водоснабжения, электроэнергии или во время пребывания в укрытии допускается временное использование заранее сформированных сухих пайков (наборов продуктов длительного хранения, соответствующих санитарным нормам).

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