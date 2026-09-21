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Правила работы детских садов в Киеве во время тревоги: что должны знать родители

Киев • УНН

 • 2248 просмотра

Во время тревоги дети и персонал переходят в укрытие. Родителей просят не направляться в детский сад и ждать отбоя.

Правила работы детских садов в Киеве во время тревоги: что должны знать родители

Для учреждений дошкольного образования Киева правила действий во время воздушной тревоги остаются неизменными, независимо от уровня воздушной тревоги — «желтого» или «красного» — дети и персонал перемещаются в укрытие. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.

Подробности

Если воздушная тревога объявлена до начала рабочего дня, учреждение дошкольного образования открывается после получения сигнала «Отбой воздушной тревоги» и прибытия работников на рабочие места. Это связано с необходимостью обеспечить безопасный путь работников в учреждение. Соответственно, детей принимают после отбоя тревоги и после того, как работники уже прибыли на рабочие места. Во время воздушной тревоги родителям не рекомендуют покидать безопасное место и направляться в детский сад, поскольку это создает угрозу жизни и здоровью как взрослого, так и ребенка.

Если воздушная тревога застала родителей по дороге в детский сад, они прежде всего должны позаботиться о безопасности собственной и ребенка и пройти в ближайшее укрытие. Если таким является укрытие учреждения дошкольного образования, родители могут самостоятельно переместиться туда вместе с ребенком и передать его ответственному работнику. При этом работники детского сада не покидают укрытие для встречи родителей, поскольку это может подвергнуть опасности других детей. После принятия ребенка работник обеспечивает его пребывание в укрытии вместе с другими воспитанниками до завершения воздушной тревоги.

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Если воздушная тревога началась во время образовательного процесса, ответственные работники организованно сопровождают детей в укрытие, проводят перекличку, контролируют наличие каждого ребенка и учитывают его потребности. Дети находятся в укрытии под наблюдением работников до завершения опасности.

При этом КГГА напоминает, что в соответствии с Законом «О дошкольном образовании» защитные сооружения гражданской защиты, в частности простейшие укрытия и убежища, находящиеся на балансе и/или территории учреждений дошкольного образования, используются для защиты исключительно участников образовательного процесса.

Жёлтый уровень угрозы беспилотников — могут ли дети оставаться в классах и что делать педагогам10.09.26, 15:05 • 13503 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоОбразование
Школа
Эвакуация
Законы
Воздушная тревога
Киевская городская государственная администрация
Киев