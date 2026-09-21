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"Мой бывший муж — профессиональный аферист": блогер Скальницкая рассказала скандальную правду о разводеVideo15:07 • 852 просмотра
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"Мой бывший муж — профессиональный аферист": блогер Скальницкая рассказала скандальную правду о разводе

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Анастасия Скальницкая обвинила бывшего мужа Богдана в изменах, финансовых махинациях и оформлении кредитов на сотрудников. Она рассказала о разводе в Instagram.

"Мой бывший муж — профессиональный аферист": блогер Скальницкая рассказала скандальную правду о разводе

Украинская блогерша и предпринимательница Анастасия Скальницкая потрясла сеть откровенным признанием о своем разводе. Она рассказала, что ее бывший муж Богдан был профессиональным аферистом, а также поведала о систематических изменах и финансовых махинациях. Об этом Скальницкая рассказала в Instagram, передает УНН

Мой бывший муж — профессиональный аферист. Начать со мной отношения, чтобы в дальнейшем выманивать у меня деньги, изменять мне — всю жизнь с проститутками. Оставить мой бизнес в долгах, брать кредиты на моих сотрудников 

— сказала Скальницкая в начале видео.

Она рассказала, что, когда приняла решение о разводе, думала, что все будет мирно, спокойно и она не будет публиковать в Instagram ничего, кроме поста. 

Я приняла решение о разводе не потому, что что-то произошло, а просто… последний год был очень тяжелым. Мы не ссорились, у нас были просто сложные отношения, мы жили разными жизнями 

— отметила Скальницкая. 

По ее словам, она хотела приобрести автомобиль "Mercedes", и он согласился помочь ей с этим, однако уже после того, как машина была куплена, муж заявил, что в их доме прошел обыск, а его отправили в тюрьму, и для того, чтобы вытащить его оттуда, требовалась крупная сумма денег, после чего было принято решение продать автомобиль. 

Также она рассказала, что во время их первого знакомства у него было несколько автомобилей, которые, как выяснилось позже, были арендованными. 

Она добавляет, что вся семья держалась на ее доходах от блога, она решала его финансовые проблемы и давала деньги на автомобили. Более того, Богдан оставил бизнес Анастасии в долгах, а на ее сотрудников даже были оформлены кредиты. 

Кроме того, выяснилось, что он изменял ей всю жизнь, пользовался услугами проституток, а даже во время разрыва отправлял цветы другим девушкам.

Больнее всего — осознавать, насколько сильно я доверяла человеку. Мне не 18 лет. Но я настолько искренне верила всему, что мне говорили, что даже не допускала мысли: со мной могут так поступить. Теперь я прокручиваю в голове десятки ситуаций и думаю: как я могла этого не видеть? Как могла так долго не задавать вопросов? Как могла не анализировать очевидные вещи? Пока я не могу рассказать всех деталей. Не могу показать все, что знаю, и объяснить, как именно это происходило 

— написала Скальницкая в Instagram. 

Напомним 

Блогерша и флористка Анастасия Скальницкая сообщила о разрыве отношений с мужем, бизнесменом Богданом Скальницким. 

Павел Башинский

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