"Мой бывший муж — профессиональный аферист": блогер Скальницкая рассказала скандальную правду о разводе

Украинская блогерша и предпринимательница Анастасия Скальницкая потрясла сеть откровенным признанием о своем разводе. Она рассказала, что ее бывший муж Богдан был профессиональным аферистом, а также поведала о систематических изменах и финансовых махинациях. Об этом Скальницкая рассказала в Instagram, передает УНН.

Мой бывший муж — профессиональный аферист. Начать со мной отношения, чтобы в дальнейшем выманивать у меня деньги, изменять мне — всю жизнь с проститутками. Оставить мой бизнес в долгах, брать кредиты на моих сотрудников — сказала Скальницкая в начале видео.

Она рассказала, что, когда приняла решение о разводе, думала, что все будет мирно, спокойно и она не будет публиковать в Instagram ничего, кроме поста.

Я приняла решение о разводе не потому, что что-то произошло, а просто… последний год был очень тяжелым. Мы не ссорились, у нас были просто сложные отношения, мы жили разными жизнями — отметила Скальницкая.

По ее словам, она хотела приобрести автомобиль "Mercedes", и он согласился помочь ей с этим, однако уже после того, как машина была куплена, муж заявил, что в их доме прошел обыск, а его отправили в тюрьму, и для того, чтобы вытащить его оттуда, требовалась крупная сумма денег, после чего было принято решение продать автомобиль.

Также она рассказала, что во время их первого знакомства у него было несколько автомобилей, которые, как выяснилось позже, были арендованными.

Она добавляет, что вся семья держалась на ее доходах от блога, она решала его финансовые проблемы и давала деньги на автомобили. Более того, Богдан оставил бизнес Анастасии в долгах, а на ее сотрудников даже были оформлены кредиты.

Кроме того, выяснилось, что он изменял ей всю жизнь, пользовался услугами проституток, а даже во время разрыва отправлял цветы другим девушкам.

Больнее всего — осознавать, насколько сильно я доверяла человеку. Мне не 18 лет. Но я настолько искренне верила всему, что мне говорили, что даже не допускала мысли: со мной могут так поступить. Теперь я прокручиваю в голове десятки ситуаций и думаю: как я могла этого не видеть? Как могла так долго не задавать вопросов? Как могла не анализировать очевидные вещи? Пока я не могу рассказать всех деталей. Не могу показать все, что знаю, и объяснить, как именно это происходило — написала Скальницкая в Instagram.

Напомним

Блогерша и флористка Анастасия Скальницкая сообщила о разрыве отношений с мужем, бизнесменом Богданом Скальницким.