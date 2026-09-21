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Цены на нефть упали до 11-дневного минимума - что этому способствовало

Киев • УНН

 • 8418 просмотра

Brent подешевел до 101,75 доллара, WTI — до 98,34 доллара за баррель. Инвесторы ожидают дипломатического прогресса между США и Ираном.

Цены на нефть упали до 11-дневного минимума - что этому способствовало

Цены на нефть 21 сентября упали до самого низкого уровня за 11 дней на фоне того, что инвесторы надеялись на дипломатический прогресс в войне с Ираном благодаря заседанию ООН на этой неделе и ожидали частичного восстановления поставок из Саудовской Аравии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent и американскую нефть марки West Texas Intermediate в понедельник достигли самого низкого уровня с 10 сентября. Ноябрьский контракт на нефть Brent в 08:59 по Гринвичу (11:59 по Киеву) стоил 101,75 доллара за баррель, снизившись на 2,12 доллара, или 2%.

Октябрьский контракт WTI, срок действия которого истекает во вторник, упал на 1,96 доллара, или 2%, до 98,34 доллара за баррель. Ноябрьский контракт составил 94,16 доллара.

Иран и США обменялись новыми угрозами в воскресенье, хотя президент США Дональд Трамп заявил, что он будет открыт для встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который, как ожидается, будет на этой неделе в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

"Похоже, что определенная часть премии за риск уходит из цен на нефть в надежде, что на этой неделе может появиться дипломатический путь к деэскалации войны между США и Ираном", – сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.

Иран передал посредникам свои условия для возобновления переговоров, передала Al Jazeera слова главы службы безопасности Ирана Мохсена Резаи в интервью в субботу.

Однако напряженность на Ближнем Востоке оставалась высокой на фоне того, что поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили, что в субботу атаковали "чувствительные" объекты в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде ракетами и беспилотниками, а также объект Aramco в городе Янбу на Красном море, ключевом центре экспорта нефти.

В понедельник представитель иранского Корпуса стражей исламской революции заявил, что Иран использует новое оружие и будет атаковать места, которые ранее не подвергались атакам, если США начнут новое наступление против него, сообщает информационное агентство Fars.

Китай попросил Иран помочь сдержать хуситов после обращения Саудовской Аравии к Пекину после атак, сообщают три иранских источника, знакомых с этим вопросом.

Атаки хуситов на трубопровод "Восток—Запад" (East-West) компании Saudi Aramco побудили государственную энергетическую компанию увеличить экспорт через Ормузский пролив в этом и следующем месяце после приостановки некоторых поставок через Янбу.

"Потоки нефти на Ближнем Востоке остаются удивительно сильными, несмотря на перебои в работе трубопровода "Восток—Запад" Саудовской Аравии", – говорится в записке аналитиков JPMorgan от 18 сентября.

"Наиболее заметный поворот произошел со стороны Саудовской Аравии", – сказали аналитики на фоне того, что спутниковые данные указывают на то, что средний объем транспортировки саудовской нефти через Ормузский пролив за последние шесть дней составил 2,9 миллиона баррелей в сутки по сравнению всего с 700 000 баррелями в сутки в августе.

Цена на российскую нефть впервые с апреля превысила $120 за баррель из-за роста спроса в Китае — Reuters18.09.26, 15:35 • 10994 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Масуд Пезешкиан
JPMorgan Chase
Организация Объединенных Наций
Эр-Рияд
Пекин
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Саудовская Аравия
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Иран