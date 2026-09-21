Три переноса за неделю: кто тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?

На прошлой неделе в Киевском районном суде Одессы были запланированы три заседания по делу врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что, по версии следствия, могло повлечь смерть бизнесмена Аднана Кивана. Все три заседания перенесли, два из них — после процессуальных действий стороны защиты. Почему дело, которое слушается уже более девяти месяцев, снова застопорилось, разбирался УНН.

Одно из заседаний не состоялось после ходатайства адвоката Марины Белоцерковской об отложении слушания из-за её участия в другом судебном процессе. Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 18 сентября.

Однако и тогда перейти к дальнейшему исследованию доказательств не удалось. Защита Виталия Русакова уже во второй раз заявила отвод председательствующему судье Виктору Чаплицкому. Суд рассмотрел отвод и отказал в его удовлетворении, однако продолжить рассмотрение дела по существу не смог из-за неявки самого Русакова.

Это уже далеко не первые переносы. С начала судебного процесса десятки заседаний были отложены или не состоялись после ходатайств либо неявок стороны защиты. Председательствующий судья Виктор Чаплицкий отреагировал на действия стороны защиты и обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры.

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Судья Высшего административного суда Украины в отставке Александр Ситников объяснял УНН, что обеспечение рассмотрения дела в разумные сроки — это обязанность самого суда. Поэтому, если постоянные неявки или ходатайства адвокатов фактически блокируют движение дела, председательствующий судья должен реагировать на такую ситуацию, поскольку ответственность за соблюдение процессуальных сроков лежит и на нём.

Безусловно, если действия адвоката приводят к затягиванию процесса, судья должен на это реагировать. У судьи есть процессуальные сроки, за соблюдение которых он также может нести дисциплинарную ответственность. Поэтому может возникнуть ситуация, когда из-за постоянных отложений сам судья окажется под вопросом в отношении соблюдения сроков - подчеркнул Ситников.

На возможные последствия систематических неявок обращает внимание и временно исполняющий обязанности председателя Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Андрей Месяц.

Совокупность неявок может свидетельствовать не о случайном нарушении, а об определённой модели поведения адвоката и его недобросовестном отношении к профессиональным обязанностям - отметил Месяц.

Он подчёркивает, что участие адвоката в другом процессе действительно может быть уважительной причиной неявки, если оно реально и надлежащим образом подтверждено. Вместе с тем сама по себе занятость в другом деле не означает автоматической необходимости откладывать заседание. Содержат ли действия адвокатов врачей Odrex признаки дисциплинарного проступка, должна определить Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры.

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Почему обвиняемые боятся заслушивания медицинского эксперта?

Все эти переносы происходят на этапе, когда суд должен заслушать медицинского эксперта. Он должен предоставить профессиональные объяснения относительно медицинской документации, выводов экспертиз, соблюдения протоколов лечения и медицинской составляющей вопроса о возможной причинно-следственной связи между действиями врачей и смертью пациента. Виновность обвиняемых при этом определяет исключительно суд.

В мае эксперт уже прибывал в суд, однако тогда адвокаты Русакова инициировали вопрос об изменении подсудности. Теперь, когда дело снова приблизилось к исследованию ключевой медицинской части доказательств, серия так называемых "процессуальных манёвров" продолжилась.

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