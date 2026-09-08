Мемы, реклама и врачебная тайна: как обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex использует соцсети для давления

Виталий Русаков / Источник: страница Виталия Русакова в Facebook

Европейская и украинская судебные практики признают в качестве формы защиты право обвиняемого не только говорить в рамках судебного заседания, но и о самом процессе. Обвиняемый имеет право на публичную критику и выражение несогласия, отрицание своей вины и вне зала суда. Но такое право не тождественно манипуляциям или нападкам на сторону обвинения и судью, пишет УНН.

Уже не первый месяц продолжается судебное разбирательство по резонансному делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана во время лечения в частной клинике Odrex в Одессе. За это время один из обвиняемых в медицинской халатности врачей Виталий Русаков успел в полной мере воспользоваться своим правом на защиту вне судебного заседания. Практически все свои социальные сети врач превратил в площадку для такой защиты. Например, в Facebook начиная с октября 2025 года лишь примерно треть его публикаций напрямую не связана с делом, а остальные — восемь десятков сообщений — связаны. Обвиняемого можно понять, ведь он имеет право на такую форму защиты. Но если внимательнее проанализировать его публикации в социальных сетях, возникает вопрос — где граница между свободой выражения своей позиции и манипуляциями и выпадами в сторону суда и стороны обвинения?

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Путь к мемам о судье и разглашению врачебной тайны

За почти год активного освещения дела Русаков прошел путь от простого информирования о следующем судебном заседании и обезличенной критики системы до мемов с использованием фотографий судьи и прокуроров. От призывов к поддержке и благодарности за нее до попыток представить персональное обвинение едва ли не как развал всей медицинской системы.

"Это не просто суд над хирургом. Это попытка создать прецедент, после которого врачи в Украине будут бояться браться за сложные случаи, чтобы не стать жертвами заранее подготовленной расправы", — писал Русаков.

Определенный период врач отстаивал позицию, что не понимает сути предъявленного ему обвинения, но впоследствии стал заявлять, что его преследуют за "нетяжкое преступление". Русаков даже прибегнул к проведению аналогий с американской системой, где, якобы, подобные случаи покрываются специальной страховкой и часто решаются еще до суда. Но, как представляется, здесь он несколько перегнул. Призывая декриминализировать врачебные ошибки (речь уже не идет о непонимании сути обвинения?), Русаков привел в пример Кристофера Данча — нейрохирурга из США, который умышленно калечил пациентов и получил пожизненное заключение. Как указал сам Русаков, по мотивам этой истории сняли известный сериал "Dr. Death".

"А вот в США хирург реально получил уголовный срок, он должен быть монстром. Нейрохирург Кристофер Данч за два года покалечил 33 человека и двоих убил на операционном столе. Он делал это сознательно. Был под наркотиками, игнорировал базовую анатомию. Даже в его случае коллеги годами не могли перевести дело в уголовную плоскость, потому что система настроена защищать врачей", — рассказал Русаков в своем влоге.

То есть Русаков призывает взять за пример подобный подход, при котором пациентов годами не могут защитить от монстра? И возникает логичный вопрос — как это экстраполируется на само дело Русакова?

В течение месяцев Русаков наращивал публичную активность в социальных сетях. Но особенно циничной представляется его деятельность на YouTube, который он начал активно вести уже в разгар судебного разбирательства. Русаков не просто активно публикует там видео, но и монетизирует свой блог. По крайней мере именно такое впечатление возникает после появления постановочного видео, где Русаков на фоне Черного моря произносит типичные рекламные тезисы о местной платформе для обучения врачей OncoHub. Можно предположить, что она стала одним из первых рекламодателей хирурга. И это после нескольких десятков видео, в которых он, в частности, активно комментирует смерть своего пациента и публично раскрыл подробности течения его болезни, что является врачебной тайной.

Активная фаза судебного разбирательства

Сейчас суд находится на одной из ключевых стадий процесса - исследовании доказательств. Именно во время неё суд должен оценить медицинскую документацию, заключения судебно-медицинских экспертиз, клинические протоколы и другие материалы, на которых основывается обвинение. Напомним, что помимо Русакова на скамье подсудимых также находится врач-онколог Марина Белоцерковская.

Русакова и Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками. По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти пациента.

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Судебное разбирательство по делу активизировалось, а вместе с ним и деятельность Русакова в социальных сетях. Усилились и попытки давления на суд. Русаков перешёл к персональным выпадам в адрес суда, начал публиковать мемы и посты о председательствующем судье Викторе Чаплицком, прокурорах и самом ходе процесса.

Судья в отставке Александр Ситников объяснял УНН, что публичные кампании против судей, бездоказательные обвинения в их предвзятости и попытки сформировать общественное отношение к решению ещё до его принятия могут иметь признаки информационного давления.

Ещё дальше Русаков пошёл после того, как суд продлил его отстранение от должности в клинике Odrex. Соответствующее решение было принято, чтобы обвиняемый не общался со свидетелями по делу. Тогда врач обратился к своим пациентам с призывом жаловаться в Высший совет правосудия из-за того, что они не могут попасть к нему на приём.

Массовые однотипные жалобы могут создавать психологическое давление на судью, даже если впоследствии они окажутся необоснованными. Судья в таком случае вынужден тратить время на объяснения и реагирование на каждое обращение.

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В кампанию публичной защиты также включились адвокаты Русакова, по крайней мере один из них записал видео для его YouTube. А вот в суде защита длительное время прибегала к затягиванию судебного процесса - непосредственному переходу к рассмотрению доказательств предшествовали месяцы процессуальных споров и отложений. Сторона защиты систематически срывала заседания из-за неявки адвокатов, поэтому суд был вынужден переносить слушания. И это при том, что Русаков в социальных сетях неоднократно подчёркивал, что только судебное разбирательство может восстановить справедливость. Но здесь следует отметить, что в деле врачей Odrex огромное значение имеет фактор времени. Поскольку Аднан Киван умер в конце октября 2024 года, а обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины, трёхлетний срок давности истекает осенью 2027 года. До этого момента приговор должен не только быть вынесен судом первой инстанции, но и вступить в законную силу.

В то же время, если рассмотрение дела всё же будет затягиваться, Русаков получит время строить карьеру успешного блогера.

Суд исследует доказательства по делу о медицинской халатности врачей Odrex