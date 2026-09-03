Суд досліджує докази у справі про медичну недбалість лікарів Odrex
Київ • УНН
Суд продовжив розгляд справи лікарів Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської, обвинувачених у медичній недбалості.
Київський районний суд Одеси продовжив розгляд справи щодо лікарів клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської. Медиків обвинувачують у медичній недбалості, яка за версією слідства, могла спричинити смерть бізнесмена Аднана Ківана. На сьогоднішньому засіданні суд заслухав заперечення захисту Русакова щодо доказів, пише УНН.
3 вересня у Київському районному суді Одеси відбулося чергове засідання у кримінальній справі щодо хірурга Віталія Русакова та лікаря-онколога Марини Бєлоцерковської. Русаков був присутній у залі суду разом з одним зі своїх адвокатів. Бєлоцерковська та її адвокат брали участь у засіданні в режимі відеоконференції.
Під час слухання суд розглянув заперечення адвоката Русакова щодо доказів у кримінальній справі. Однак засідання довелося завершити раніше запланованого через повітряну тривогу в Києві, повідомили джерела УНН.
Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?02.09.26, 12:30 • 68568 переглядiв
Зараз суд перебуває на одній із ключових стадій процесу - дослідження доказів. Саме під час неї суд має оцінити медичну документацію, висновки судово-медичних експертиз, клінічні протоколи та інші матеріали, на яких ґрунтується обвинувачення.
Русакова та Бєлоцерковську обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками. За версією слідства, після проведення операції медики могли не призначити Аднану Ківану необхідну антибактеріальну терапію та неналежно відреагувати на післяопераційні ускладнення. За висновками судово-медичної експертизи, це могло призвести до розвитку сепсису та смерті пацієнта. Обвинувачені своєї вини не визнають.
Підробка медичних документів в Odrex: вдова пацієнта просить допустити її до засідання комісії Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА01.09.26, 13:30 • 15836 переглядiв