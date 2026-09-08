Ворог поцілив по підприємству під Києвом: повідомляється, що загорівся завод REEVA
Київ • УНН
У Білій Церкві після ворожого удару на підприємстві виникли пожежа та задимлення. Мешканців закликали зачинити вікна.
Російські війська поцілили по підприємству у Білій Церкві. Повідомляється про атаку по заводу продукції бренду REEVA, передає УНН.
Унаслідок ворожої атаки на одному з підприємств виникла пожежа та задимлення
Мешканців закликали зачинити вікна та, за можливості, не перебувати в зоні задимлення.
Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що росіяни вдарили по заводу REEVA.
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