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"Побачимо нову динаміку": Зеленський розповів, чого очікувати від рф після виборів у Держдуму

Київ • УНН

 • 1436 перегляди

Зеленський заявив, що після виборів РФ може провести відкриту або приховану мобілізацію. Інфраструктура для неї вже підготовлена.

"Побачимо нову динаміку": Зеленський розповів, чого очікувати від рф після виборів у Держдуму

Після завершення виборів до Держдуми рф наприкінці вересня може змінитися риторика москви, зокрема щодо мобілізації.  Росія може провести приховану або відкриту мобілізацію, а її інфраструктура вже підготовлена до цього, заявив президент України Володимир Зеленський 8 вересня під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Говорячи про можливу мобілізацію в росії, Зеленський зазначив, що наразі москва, ймовірно, намагатиметься не демонструвати таких кроків через майбутні вибори до держдуми.

росія буде зараз комунікувати, що ніякої мобілізації немає. Їм треба заспокоювати суспільство

 - заявив президент.

Він додав, що не знає, якою саме буде мобілізація після виборів, відкритою чи прихованою, однак Україна розуміє, на яку кількість військових може розраховувати російське керівництво.

Однак президент уточнив, що за інформацією, якою він володіє, йдеться щонайменше про 300 тис. російських військових, яких москва може планувати додатково залучити до бойових дій в Україні. Й інфраструктура в рф уже підготовлена для проведення мобілізації.

Водночас така кампанія буде складною та дорогою для росії

- деталізував український лідер.

Окремо глава держави заявив, що російська армія намагається компенсувати проблеми на полі бою масованими ударами по території України. Він також звинуватив російську сторону у поширенні неправдивої інформації щодо ситуації на фронті, зокрема стосовно Святогірська та Сум.

На полі бою не виходить. Де показувати удари? Тільки в повітрі. Тут у них є сила. Також це факт

- сказав Зеленський, наголосивши на значній кількості російських повітряних атак по Україні.

Президент припустив, що до завершення виборів у держдуму російська влада намагатиметься демонструвати всередині країни відсутність серйозної ескалації, водночас продовжуючи інтенсивні удари по Україні. Нову динаміку риторики москви, за його словами, можна буде побачити наприкінці вересня після завершення виборів.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що після виборів рф може дозволити контрактну службу непридатним за станом здоров’я.

Олександра Василенко

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