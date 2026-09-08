"Увидим новую динамику": Зеленский рассказал, чего ожидать от рф после выборов в Госдуму

После завершения выборов в Госдуму рф в конце сентября может измениться риторика москвы, в частности относительно мобилизации. россия может провести скрытую или открытую мобилизацию, а ее инфраструктура уже подготовлена к этому, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Говоря о возможной мобилизации в россии, Зеленский отметил, что сейчас москва, вероятно, будет пытаться не демонстрировать такие шаги из-за предстоящих выборов в Госдуму.

россия сейчас будет сообщать, что никакой мобилизации нет. Им нужно успокаивать общество - заявил президент.

Он добавил, что не знает, какой именно будет мобилизация после выборов - открытой или скрытой, однако Украина понимает, на какое количество военнослужащих может рассчитывать российское руководство.

Однако президент уточнил, что, согласно имеющейся у него информации, речь идет как минимум о 300 тыс. российских военнослужащих, которых москва может планировать дополнительно привлечь к боевым действиям в Украине. И инфраструктура в рф уже подготовлена для проведения мобилизации.

В то же время такая кампания будет сложной и дорогой для россии - уточнил украинский лидер.

Отдельно глава государства заявил, что российская армия пытается компенсировать проблемы на поле боя массированными ударами по территории Украины. Он также обвинил российскую сторону в распространении неправдивой информации относительно ситуации на фронте, в частности касательно Святогорска и Сум.

На поле боя не получается. Где демонстрировать удары? Только в воздухе. Здесь у них есть сила. Это также факт - сказал Зеленский, подчеркнув значительное количество российских воздушных атак по Украине.

Президент предположил, что до завершения выборов в Госдуму российские власти будут пытаться демонстрировать внутри страны отсутствие серьезной эскалации, одновременно продолжая интенсивные удары по Украине. Новую динамику риторики москвы, по его словам, можно будет увидеть в конце сентября после завершения выборов.

Напомним

Ранее мы писали о том, что после выборов рф может разрешить контрактную службу непригодным по состоянию здоровья.