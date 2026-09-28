Без осадков и до +23° — какой будет погода в Украине 29 сентября

В Украине во вторник, 29 сентября, прогнозируется небольшая облачность, сохранится сухая погода, ночью 6-11°, днем 15-20°, в южных областях до 23°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, пишет УНН.

Небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части днем местами порывы 15-20 м/с - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура ночью 6-11°, днем 15-20°; в южной части ночью 9-14°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

Во вторник в Киеве и области ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

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