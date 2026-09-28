Дожди на части Украины и до 24° тепла - прогноз погоды на 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, в Украине ожидаются дожди на юге и до 24° тепла на Закарпатье. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

По прогнозу, сегодня переменная облачность.

Без осадков, лишь на юге страны, ночью, а также в Харьковской и большинстве центральных областей местами кратковременный дождь.

В большинстве западных областей ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с, на юге и юго-востоке днём местами порывы 15–20 м/с.

Температура ночью 5–10°, днём 15–20°, на Закарпатье до 24°; на юге и юго-востоке страны ночью 9–14°, днём 18–23°; в Карпатах ночью 1–6° тепла, днём 10–15°.

Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых - Укргидрометцентр