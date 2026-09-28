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Дожди на части Украины и до 24° тепла - прогноз погоды на 28 сентября

Киев • УНН

 • 2330 просмотра

В Украине ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Температура днём составит 15–23°, на Закарпатье — до 24°.

Дожди на части Украины и до 24° тепла - прогноз погоды на 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, в Украине ожидаются дожди на юге и до 24° тепла на Закарпатье. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

По прогнозу, сегодня переменная облачность.

Без осадков, лишь на юге страны, ночью, а также в Харьковской и большинстве центральных областей местами кратковременный дождь.

В большинстве западных областей ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с, на юге и юго-востоке днём местами порывы 15–20 м/с.

Температура ночью 5–10°, днём 15–20°, на Закарпатье до 24°; на юге и юго-востоке страны ночью 9–14°, днём 18–23°; в Карпатах ночью 1–6° тепла, днём 10–15°.

Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых - Укргидрометцентр13.08.26, 11:44 • 11616 просмотров

Юлия Шрамко

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