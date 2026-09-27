Швейцарцы отвергли более жёсткий нейтралитет, который мог заставить страну отменить санкции против России
Киев • УНН
Около 70% швейцарцев отвергли усиление нейтралитета. Страна сохранит право вводить санкции и сотрудничать с НАТО.
Около 70% избирателей Швейцарии на референдуме отвергли предложение ужесточить правила нейтралитета страны. Его принятие могло ограничить сотрудничество с НАТО и лишить Берн возможности самостоятельно вводить санкции против России, сообщает Reuters, пишет УНН.
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Согласно окончательным результатам Федерального статистического управления, против инициативы проголосовали все кантоны страны и около 70% избирателей.
Предложение предусматривало закрепление нейтралитета в Конституции и запрет Швейцарии присоединяться к экономическим санкциям, если их не одобрила ООН. Поскольку Россия имеет право вето в Совете Безопасности ООН, фактически это могло сделать невозможным введение Швейцарией санкций против Москвы.
Швейцария сохранит возможность сотрудничать с НАТО
Инициатива также предусматривала отказ от сотрудничества с военными и оборонными альянсами, в частности с НАТО, если Швейцария не подвергнется непосредственному нападению.
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Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что результаты референдума позволяют стране и далее самостоятельно решать вопросы экономических санкций и сотрудничать с международными партнерами, если это укрепляет ее безопасность.
Инициативу продвигала Швейцарская народная партия, которая утверждала, что присоединение Берна к санкциям против России после полномасштабного вторжения в Украину подорвало традиционный нейтралитет страны. После объявления результатов партия признала поражение.
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