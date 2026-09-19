Швейцария изменила стратегию национальной безопасности из-за войны России против Украины и гибридных угроз

$44.6651.24
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 1746 просмотра
Сценарий повторяется: защита врача Odrex вновь заявила отвод судье
09:30 • 2946 просмотра
Украина получит от США новые ракеты для С-300: что о них известно
08:52 • 5184 просмотра
Премьер-министр Великобритании попросит Трампа передать Украине ракеты Patriot до зимы
08:32 • 6338 просмотра
Более 115 тысяч человек покинули свои дома из-за нового наступления хуситов в Йемене
07:38 • 8896 просмотра
Лавров и Рубио могут встретиться в Нью-Йорке, одной из ключевых тем станет Украина
07:18 • 9816 просмотра
Вирус Западного Нила распространяется по Европе, в Италии зафиксировали более 650 случаев
07:14 • 7478 просмотра
Встреча Зеленского с Трампом на Генассамблее ООН пока не планируется — СМИ
06:41 • 9958 просмотра
Война истощает экономику России — дефицит бюджета растёт, резервы тают, а долги дорожают — AP
06:10 • 13086 просмотра
США едва не начали войну с Китаем из-за ошибочного отчёта, созданного с помощью ИИ, — CNN
05:43 • 14217 просмотра
"Адские санкции" против РФ: что они означают простыми словами и почему их будет сложно отменить
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
77%
751мм
Популярные новости
российская пропаганда инсценирует «патриотический подъём» на ВОТ во время «выборов» — ЦПДPhoto19 сентября, 01:43 • 13036 просмотра
Что празднуют 19 сентября в Украине и мире19 сентября, 02:58 • 9092 просмотра
Трамп заявил, что Россия уже пять лет атакует союзников Украины04:16 • 11498 просмотра
29-летняя дочь Антонио Бандераса редко появляется на публике: как она выглядит сейчасPhoto05:52 • 14170 просмотра
Кендалл Дженнер ответила на многолетние слухи о романе с Карой Делевинь06:32 • 6620 просмотра
публикации
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto18 сентября, 16:16 • 24382 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video18 сентября, 15:58 • 43479 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 25748 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 40812 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 35044 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Иран
Польша
Реклама
УНН Lite
Серена Уильямс редко появляется на публике всей семьёй, но на этот раз она пришла с мужем и двумя дочерьмиPhoto08:47 • 1910 просмотра
Кендалл Дженнер ответила на многолетние слухи о романе с Карой Делевинь06:32 • 6690 просмотра
29-летняя дочь Антонио Бандераса редко появляется на публике: как она выглядит сейчасPhoto05:52 • 14231 просмотра
Из антигероя в героя — голкипер "Оболони" Федоривский стал вторым вратарём в истории УПЛ, отличившимся голом с игрыVideo18 сентября, 16:55 • 15208 просмотра
Лужный назвал состав юношеской сборной на товарищеский турнир в Испании18 сентября, 14:49 • 18148 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ракетная система С-300
Техника
Фильм
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Швейцария изменила стратегию национальной безопасности из-за войны России против Украины и гибридных угроз

Киев • УНН

 • 2186 просмотра

Швейцария утвердила стратегию безопасности с 10 целями и 46 мерами. Страна будет готовиться к гибридным атакам и возможному вооружённому нападению.

Швейцария изменила стратегию национальной безопасности из-за войны России против Украины и гибридных угроз

Швейцария утвердила новую стратегию национальной безопасности, которая предусматривает усиление обороноспособности страны на фоне войны России против Украины, кибератак и других гибридных угроз. Документ содержит 10 целей и 46 конкретных мер, сообщает Anadolu Agency, пишет УНН.

Подробности

Федеральный совет Швейцарии констатировал, что международная ситуация в сфере безопасности становится все более нестабильной из-за соперничества великих держав, вооруженных конфликтов и ослабления международного порядка.

Отдельное внимание в документе уделено российской агрессии против Украины. Правительство Швейцарии отметило, что окончания войны пока не видно, одновременно растет количество кибератак, операций влияния и других гибридных угроз.

Швейцария будет готовиться к возможному вооруженному нападению

Стратегия определяет три главных направления — повышение устойчивости государства, экономики и общества, защиту населения и критической инфраструктуры, а также укрепление обороноспособности страны.

российская разведка создала глобальную сеть для убийств и диверсий в США и Европе — Bloomberg17.09.26, 01:55 • 15464 просмотра

Правительство считает наиболее вероятными угрозами гибридные и дистанционные атаки, а также деятельность организованной преступности. В то же время Швейцария должна быть способна эффективно противостоять и вооруженному нападению.

Для этого страна планирует заранее создавать необходимые военные возможности и расширять сотрудничество с государствами-партнерами.

Выполнение стратегии будет координировать Государственный секретариат по вопросам политики безопасности. Отчет о реализации предусмотренных мер Федеральный совет должен получить до конца 2028 года.

ЕС ищет ракеты-перехватчики для ПВО Украины, в том числе за пределами блока - Каллас01.09.26, 13:16 • 13354 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Кибератака
Военное положение
Война в Украине
Швейцария
Украина