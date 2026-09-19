Швейцария изменила стратегию национальной безопасности из-за войны России против Украины и гибридных угроз
Киев • УНН
Швейцария утвердила стратегию безопасности с 10 целями и 46 мерами. Страна будет готовиться к гибридным атакам и возможному вооружённому нападению.
Швейцария утвердила новую стратегию национальной безопасности, которая предусматривает усиление обороноспособности страны на фоне войны России против Украины, кибератак и других гибридных угроз. Документ содержит 10 целей и 46 конкретных мер, сообщает Anadolu Agency, пишет УНН.
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Федеральный совет Швейцарии констатировал, что международная ситуация в сфере безопасности становится все более нестабильной из-за соперничества великих держав, вооруженных конфликтов и ослабления международного порядка.
Отдельное внимание в документе уделено российской агрессии против Украины. Правительство Швейцарии отметило, что окончания войны пока не видно, одновременно растет количество кибератак, операций влияния и других гибридных угроз.
Швейцария будет готовиться к возможному вооруженному нападению
Стратегия определяет три главных направления — повышение устойчивости государства, экономики и общества, защиту населения и критической инфраструктуры, а также укрепление обороноспособности страны.
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Правительство считает наиболее вероятными угрозами гибридные и дистанционные атаки, а также деятельность организованной преступности. В то же время Швейцария должна быть способна эффективно противостоять и вооруженному нападению.
Для этого страна планирует заранее создавать необходимые военные возможности и расширять сотрудничество с государствами-партнерами.
Выполнение стратегии будет координировать Государственный секретариат по вопросам политики безопасности. Отчет о реализации предусмотренных мер Федеральный совет должен получить до конца 2028 года.
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