российская разведка создала глобальную сеть для убийств и диверсий в США и Европе — Bloomberg

Американские прокуроры раскрыли предположительно глобальную сеть российских спецслужб, участников которой обвиняют в подготовке убийств и диверсий в США и Европе. Министерство юстиции США предъявило обвинения 5 лицам, которые в настоящее время остаются на свободе, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Согласно материалам дела, бывший российский военный, известный как «полковник Юрий», предлагал гражданину США $25 тыс. за выслеживание и убийство человека в Вильнюсе, который якобы «лгал о россии».

После отказа он предложил американцу совершать диверсии против инфраструктуры стран НАТО, поддерживающих Украину. Среди возможных целей назывались железнодорожные станции, автобусные депо, электроподстанции и склады с помощью для Украины.

В США заявили о «глобальной сети убийств»

Эти обвиняемые якобы действовали как часть глобальной сети убийств, которая достигала Соединённых Штатов, пытаясь завербовать граждан США и иностранцев для совершения убийств по приказу кремля — заявил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Айзенберг.

По данным следствия, российские спецслужбы также пытались организовать убийство известного российского диссидента, который, как считается, живёт в Вашингтоне. Для слежки за ним завербовали гражданина Венесуэлы, проживающего в Нью-Йорке. За «исчезновение» цели ему предлагали $40 тыс.

Подозреваются в терактах в Европе: США предъявили обвинения пятерым россиянам

Bloomberg отмечает, что обвинительное заключение также описывает более широкую кампанию гибридных операций россии против стран, оказывающих Украине военную и финансовую помощь. Речь идёт о вербовке людей для диверсий против инфраструктуры и нападений на отдельных лиц за вознаграждение.

Администрация президента США Дональда Трампа пока не сообщала, планирует ли предпринимать дополнительные меры против россии после обнародования новых обвинений.

В США раскрыли подготовку покушения на российского оппозиционера в Вашингтоне, след ведёт к спецслужбам РФ