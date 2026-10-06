В Германии число отказов от военной службы за год утроилось — DW

Количество отказывающихся от военной службы по убеждениям в Германии неуклонно растёт. Так, к концу августа уже было подано более 12 000 заявлений. Это втрое больше, чем за весь предыдущий год. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что масштаб этой тенденции иллюстрирует сравнение с показателями середины года: к концу июня 2026 года Федеральное ведомство сообщило о получении 5862 заявлений. Таким образом, всего за два месяца их количество удвоилось.

Напряжённая ситуация с безопасностью и закон о новой военной службе, вступивший в силу 1 января, вероятно, являются причинами этого роста. Основой меры является обязательный призыв на военную службу юношей, родившихся в 2008 году или позднее. Это должно привлечь добровольцев для расширения вооружённых сил. Все граждане Германии получат анкеты в год достижения 18-летия для оценки их пригодности к военной службе - говорится в статье.



Указывается, что для мужчин заполнение анкеты является обязательным, тогда как для женщин и людей с иной гендерной идентичностью — добровольным. В то же время общей обязанности проходить военную службу после этого пока нет. Мужчины, которых потенциально может коснуться военный призыв, имеют право отказаться от военной службы с оружием по соображениям совести в соответствии с частью 3 статьи 4 Конституции Германии.

При этом военные сообщают о серьёзных проблемах со многими заявлениями. В настоящее время наблюдается "большое количество неправильно направленных заявлений, содержащих недостаточную информацию, и поэтому их приходится возвращать без рассмотрения".

Напомним

В сентябре в Германии школьники провели около 100 акций протеста против воинской обязанности.

Германия может вернуть обязательный военный призыв уже с 2027 года – The Telegraph