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The Guardian
The New York Times

У Німеччині кількість відмов від військової служби зросла втричі за рік - DW

Київ • УНН

 • 1518 перегляди

До кінця серпня в Німеччині подали понад 12 тисяч заяв на відмову від служби за переконаннями. Причинами називають безпекову ситуацію та закон про нову систему військової служби.

У Німеччині кількість відмов від військової служби зросла втричі за рік - DW

Кількість відмовників від військової служби за переконаннями в Німеччині неухильно зростає. Так, до кінця серпня вже було подано понад 12 000 заяв. Це втричі більше, ніж за весь попередній рік. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що силу цієї тенденції ілюструє порівняння з показниками середини року: до кінця червня 2026 року Федеральне відомство повідомило про отримання 5862 заяв. Таким чином, лише за два місяці їх кількість подвоїлася.

Напружена ситуація з безпекою та закон про нову військову службу, який набув чинності 1 січня, ймовірно, є причинами цього зростання. Основою заходу є обов'язковий призов на військову службу для юнаків, народжених у 2008 році або пізніше. Це має на меті залучити добровольців для розширення збройних сил. Усі громадяни Німеччини отримають анкети у рік досягнення 18 років для оцінки їхньої придатності до військової служби

- йдеться у статті.

Вказується, що для чоловіків заповнення анкети є обов’язковим, тоді як для жінок та людей з іншою гендерною ідентичністю – добровільним. Водночас загального обов’язку проходити військову службу після цього поки немає. Чоловіки, яких потенційно може стосуватися військовий призов, мають право відмовитися від військової служби зі зброєю з міркувань совісті відповідно до частини 3 статті 4 конституції Німеччини.

При цьому військові повідомляють про серйозні проблеми з багатьма заявами. Наразі спостерігається "велика кількість неправильно направлених заяв, які містять недостатню інформацію, і тому їх доводиться повертати без розгляду".

Нагадаємо

У вересні в Німеччині школярі провели близько 100 акцій протесту проти військового обов'язку.

Німеччина може повернути обов’язковий військовий призов уже з 2027 року – The Telegraph27.06.26, 16:39 • 4509 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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Німеччина