У Німеччині кількість відмов від військової служби зросла втричі за рік - DW

Кількість відмовників від військової служби за переконаннями в Німеччині неухильно зростає. Так, до кінця серпня вже було подано понад 12 000 заяв. Це втричі більше, ніж за весь попередній рік. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

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Зазначається, що силу цієї тенденції ілюструє порівняння з показниками середини року: до кінця червня 2026 року Федеральне відомство повідомило про отримання 5862 заяв. Таким чином, лише за два місяці їх кількість подвоїлася.

Напружена ситуація з безпекою та закон про нову військову службу, який набув чинності 1 січня, ймовірно, є причинами цього зростання. Основою заходу є обов'язковий призов на військову службу для юнаків, народжених у 2008 році або пізніше. Це має на меті залучити добровольців для розширення збройних сил. Усі громадяни Німеччини отримають анкети у рік досягнення 18 років для оцінки їхньої придатності до військової служби - йдеться у статті.



Вказується, що для чоловіків заповнення анкети є обов’язковим, тоді як для жінок та людей з іншою гендерною ідентичністю – добровільним. Водночас загального обов’язку проходити військову службу після цього поки немає. Чоловіки, яких потенційно може стосуватися військовий призов, мають право відмовитися від військової служби зі зброєю з міркувань совісті відповідно до частини 3 статті 4 конституції Німеччини.

При цьому військові повідомляють про серйозні проблеми з багатьма заявами. Наразі спостерігається "велика кількість неправильно направлених заяв, які містять недостатню інформацію, і тому їх доводиться повертати без розгляду".

Нагадаємо

У вересні в Німеччині школярі провели близько 100 акцій протесту проти військового обов'язку.

Німеччина може повернути обов’язковий військовий призов уже з 2027 року – The Telegraph