Школярі Німеччини готують близько 100 протестів проти військового обов’язку

Фото ілюстративне

Завтра у Німеччині школярі вийдуть на протести проти військового обов'язку. Як повідомляє DW, заплановано близько 100 акцій, передає УНН.

Деталі

Демонстрації учнів відбудуться по всій Німеччині. За даними ініціативи "Шкільний страйк проти військового обов'язку" (Schulstreik gegen Wehrpflicht), цього дня заплановано близько 100 акцій протесту.

Прессекретар ініціативи заявив агентству dpa, що школярі мають намір продовжувати страйк доти, доки питання про введення військового обов'язку не буде знято з порядку денного.

Новий закон про військову службу в Німеччині набув чинності у січні. Тепер молоді чоловіки, які народилися у 2008 році та пізніше, мають проходити обов'язковий медичний огляд. Таким чином, планується набирати добровольців для збільшення чисельності збройних сил.

Німеччина може повернути обов’язковий військовий призов уже з 2027 року – The Telegraph

Якщо досягти необхідної кількості добровольців не вдасться, бундестаг зможе ухвалити рішення про повернення обов'язкової військової служби. Загальний військовий обов'язок у Німеччині було скасовано у 2011 році.