Школярі Німеччини готують близько 100 протестів проти військового обов’язку

$44.860.0751.190.15
ukenru
18:59 • 148 перегляди
Українець, який влаштував жорстокий напад у Польщі, наразі перебуває в психіатричній лікарні - посол
17:19 • 10661 перегляди
Пашинський заключив угоду з ВАКС і зобов’язався виплатити понад 1 млрд гривень на користь Сил оборони
16:39 • 13173 перегляди
НАТО посилює обмін розвідувальними даними через загрозу з боку росії
15:29 • 12264 перегляди
США запропонували Україні та росії енергетичне перемир’я і зустріч - Зеленський
15:01 • 13626 перегляди
Трамп разом із дружиною зустрів кортеж Сі біля Білого дому і одразу заявив про "велику дружбу"PhotoVideo
13:53 • 17361 перегляди
Ціна на нафту зросла на 2%, дизель в Європі б'є рекорди
13:33 • 13460 перегляди
В Україні зберегли доплату вчителям прифронтових територій - скільки отримуватимуть освітяни
Ексклюзив
24 вересня, 12:41 • 26920 перегляди
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
24 вересня, 10:29 • 26636 перегляди
ЄС схвалив Україні майже €3 млрд після виконання 10 кроків з реформ
24 вересня, 09:57 • 25079 перегляди
Зеленський назвав саміт G20 у США "однією з найкращих" можливостей для зустрічі з путіним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
82%
749мм
Популярнi новини
Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина24 вересня, 09:32 • 32467 перегляди
Чи має українська зброя перевагу над західною і до чого тут battle-proof?Photo24 вересня, 10:30 • 28204 перегляди
Російські дрони атакували Буковину - цілями стали енергетика і пункти пропуску24 вересня, 11:32 • 10703 перегляди
рф хоче провести операцію, аналогічну українській “Павутині”, проти трьох країн Європи - ЗМІ24 вересня, 12:30 • 19663 перегляди
6-річна дівчинка встановила світовий рекорд зі складання кубика РубікаVideo14:19 • 11157 перегляди
Публікації
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
24 вересня, 12:41 • 26922 перегляди
рф хоче провести операцію, аналогічну українській “Павутині”, проти трьох країн Європи - ЗМІ24 вересня, 12:30 • 19698 перегляди
Чи має українська зброя перевагу над західною і до чого тут battle-proof?Photo24 вересня, 10:30 • 28233 перегляди
Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина24 вересня, 09:32 • 32495 перегляди
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto24 вересня, 06:25 • 42521 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Данія
Реклама
УНН Lite
Мені потрібно було мати півзахисника, який добре розвинений фізично - Мальдера про виклик дебютанта Варфоломєєва17:41 • 1720 перегляди
6-річна дівчинка встановила світовий рекорд зі складання кубика РубікаVideo14:19 • 11176 перегляди
Gucci продає нові моделі розкішних кросівок із маркуванням "Made in China" - скільки вони коштують та чому їх критикують14:08 • 8876 перегляди
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto23 вересня, 14:01 • 43655 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto23 вересня, 12:38 • 50880 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
BFM TV
Фільм
Дипломатка
The Washington Post

Школярі Німеччини готують близько 100 протестів проти військового обов’язку

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Школярі по всій Німеччині проведуть близько 100 акцій проти військового обов’язку. Вони страйкуватимуть до зняття питання з порядку денного.

Школярі Німеччини готують близько 100 протестів проти військового обов’язку
Фото ілюстративне

Завтра у Німеччині школярі вийдуть на протести проти військового обов'язку. Як повідомляє DW, заплановано близько 100 акцій, передає УНН.

Деталі

Демонстрації учнів відбудуться по всій Німеччині. За даними ініціативи "Шкільний страйк проти військового обов'язку" (Schulstreik gegen Wehrpflicht), цього дня заплановано близько 100 акцій протесту.

Прессекретар ініціативи заявив агентству dpa, що школярі мають намір продовжувати страйк доти, доки питання про введення військового обов'язку не буде знято з порядку денного.

Новий закон про військову службу в Німеччині набув чинності у січні. Тепер молоді чоловіки, які народилися у 2008 році та пізніше, мають проходити обов'язковий медичний огляд. Таким чином, планується набирати добровольців для збільшення чисельності збройних сил.

Німеччина може повернути обов’язковий військовий призов уже з 2027 року – The Telegraph27.06.26, 16:39 • 4487 переглядiв

Якщо досягти необхідної кількості добровольців не вдасться, бундестаг зможе ухвалити рішення про повернення обов'язкової військової служби. Загальний військовий обов'язок у Німеччині було скасовано у 2011 році.

Антоніна Туманова

Світ
Школа
Мобілізація
Бундестаг
Німеччина