Школьники Германии готовят около 100 протестов против воинской обязанности

Фото иллюстративное

Завтра в Германии школьники выйдут на протесты против воинской обязанности. Как сообщает DW, запланировано около 100 акций, передает УНН.

Детали

Демонстрации учащихся пройдут по всей Германии. По данным инициативы "Школьная забастовка против воинской обязанности" (Schulstreik gegen Wehrpflicht), в этот день запланировано около 100 акций протеста.

Пресс-секретарь инициативы заявил агентству dpa, что школьники намерены продолжать забастовку до тех пор, пока вопрос о введении воинской обязанности не будет снят с повестки дня.

Новый закон о военной службе в Германии вступил в силу в январе. Теперь молодые мужчины, родившиеся в 2008 году и позже, должны проходить обязательное медицинское обследование. Таким образом, планируется набирать добровольцев для увеличения численности вооруженных сил.

Германия может вернуть обязательный военный призыв уже с 2027 года – The Telegraph

Если достичь необходимого количества добровольцев не удастся, бундестаг сможет принять решение о возвращении обязательной военной службы. Всеобщая воинская обязанность в Германии была отменена в 2011 году.