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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25590 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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В Германии Бундестаг поддержал реформу "долгового тормоза", что позволит выделить сотни миллиардов евро на укрепление обороны и инфраструктуры. Реформа предусматривает создание инфраструктурного фонда на 500 миллиардов евро.

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Курс евро достиг самого высокого уровня за пять месяцев на фоне рассмотрения Бундестагом увеличения объема кредитования. Доллар достиг двухнедельного максимума по отношению к иене перед заседаниями ФРС и Банка Японии.

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В Германии состоится историческое голосование: военная помощь Украине может получить новое финансирование

В Бундестаге будут голосовать за изменения в Основной закон, чтобы облегчить финансирование обороны и военной помощи Украине. Планируют выделить 4 млрд евро на поддержку Украины в 2025 году.

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Немецкие акции и евро растут после победы Мерца на национальных выборах в ФРГ

После победы консерваторов на выборах в Германии акции оборонных компаний выросли до 2. 8%. Сравнительный индекс Германии прибавил 0.4%, а евро достигло месячного максимума в $1.0528.

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Мерц озвучил дату формирования нового правительства Германии

Победитель выборов в Бундестаг Фридрих Мерц намерен сформировать новое федеральное правительство до 20 апреля. Лидер ХДС, чья партия получила 29% голосов, готов вести переговоры со всеми партиями демократического центра.

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Зеленский поздравил Мерца с победой на выборах в Бундестаг

Президент Украины поздравил лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг, где партия получила 29% голосов. Зеленский отметил важность дальнейшего сотрудничества между странами для защиты и укрепления Европы.

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Один из топ-политиков Германии после провала на выборах заявил, что уходит из политики

После неудачных результатов выборов в Бундестаг, где СвДП набрала лишь 4,4% голосов, Кристиан Линднер объявил о завершении политической карьеры. Он поблагодарил за 25 лет работы в политике.

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Рекордная явка на досрочных выборах в Германии: 52% избирателей к полудню

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Германия голосует на досрочных выборах: четыре кандидата соревнуются за власть

В Германии начались досрочные выборы в Бундестаг, которые проходят на семь месяцев раньше запланированного срока. За пост канцлера соревнуются действующий глава правительства Шольц, оппозиционер Мерц, вице-канцлер Хабек и ультраправая Вайдель.

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российская тролль-группа распространяет фейки о выборах в Германии - Der Spiegel

В соцсетях появились фальшивые видео о манипуляциях с голосованием по почте на выборах в Бундестаг. Немецкие правоохранители связывают эти провокации с российской кампанией «Шторм-1516».

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Лидеры парламентской гонки в Германии провели последние дебаты: вспомнили об Украине

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До выборов в Германии особых решений принято не будет: Стефанишина о помощи Украине на 700 млрд евро от ЕС

Решение о выделении Украине масштабного пакета помощи от ЕС отложено до завершения выборов в Германии. Пакет может быть подобен фонду времен коронакризиса объемом 724 млрд евро.

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Кто лидирует в гонке на пост канцлера Германии за 4 дня до голосования - новые данные опроса

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Партию «Альтернатива для Германии» подозревают в скрытом финансировании перед выборами

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Зеленский и Мерц обсудили поддержку Украины и производство оружия

Президент Украины встретился с лидером немецкой оппозиции Фридрихом Мерцом для обсуждения оборонной поддержки и единства Европы. Стороны обсудили усиление ПВО и инвестиции в производство оружия.

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Шольц призывает признать войну в Украине чрезвычайной для безопасности Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости признания войны в Украине чрезвычайной ситуацией согласно Конституции. Он подчеркнул важность укрепления оборонных возможностей и увеличения инвестиций в оборонную промышленность.

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Шольц и Мерц впервые встретились на дебатах: что обсуждали

В Германии состоялись первые дебаты между канцлером Шольцом и кандидатом от ХДС Мерцом. Политики обсудили миграцию, экономику и поддержку Украины, демонстрируя противоположные взгляды на ключевые вопросы.

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Ермак провел разговор с бывшим узником Бершадского гетто о параллелях с современностью

Руководитель ОП Андрей Ермак обсудил с Романом Шварцманом параллели между преступлениями нацистов и действиями РФ в Украине. Предложено организовать международную встречу по сохранению памяти о преступлениях против человечности.

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Немецкие активисты подали в суд на X из-за сокрытия данных о влиянии на выборы

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Десятки тысяч немцев вышли на улицы против миграционной программы и сотрудничества ХДС с партией АдГ. В городах по всей стране прошли демонстрации, крупнейшая из которых собрала до 80 000 участников в Гамбурге.

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Парламент Германии отклонил миграционный законопроект Мерца: что происходит

Немецкий парламент проголосовал против ужесточения миграционного законодательства, предложенного лидером ХДС Фридрихом Мерцом. Законопроект поддержали ультраправые, что вызвало массовые протесты в стране.

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Германия предупреждает об угрозе российских кибератак и дезинформации на выборах в Бундестаг

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Новая миллиардная помощь на оружие Украине от ФРГ: Шольц не одобрил, хотя МИД и Минобороны Германии поддерживают

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Шольц назвал обвинения относительно встречи с Путиным «глубоко непорядочными»

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг заявление депутата ХДС о планируемой встрече с Путиным перед выборами в Бундестаг. СДПГ требует публичных извинений от Родериха Кизеветтера за распространение ложной информации.

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