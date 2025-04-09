В Германии прошли демонстрации из-за сотрудничества ХДС с ультраправыми в вопросах миграционной политики

Десятки тысяч немцев вышли на улицы против миграционной программы и сотрудничества ХДС с партией АдГ. В городах по всей стране прошли демонстрации, крупнейшая из которых собрала до 80 000 участников в Гамбурге.