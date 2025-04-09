ХДС/ХСС и СДПГ сформировали коалицию, представив соглашение с планами по миграции, гражданству и экономике. Мерц обещает сильное правительство и поддержку Украине.
Польша ввела электронные заграждения на реках границы с беларусью в Подляском воеводстве. Это сделано из-за увеличения попыток нелегального проникновения и нападений на пограничников.
Президент Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, обсудив помощь и евроинтеграцию. Германия в дальнейшем будет поддерживать Украину.
Президент Германии отправил в отставку канцлера Шольца и министров его кабинета. Шольц временно будет исполнять обязанности до формирования нового правительства.
Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение Украине дополнительных 3 млрд евро военной помощи в 2025 году. Также предусмотрено 8,3 млрд евро на 2026-2029 годы.
В Германии Бундестаг поддержал реформу "долгового тормоза", что позволит выделить сотни миллиардов евро на укрепление обороны и инфраструктуры. Реформа предусматривает создание инфраструктурного фонда на 500 миллиардов евро.
Курс евро достиг самого высокого уровня за пять месяцев на фоне рассмотрения Бундестагом увеличения объема кредитования. Доллар достиг двухнедельного максимума по отношению к иене перед заседаниями ФРС и Банка Японии.
Фридрих Мерц выступил перед голосованием в парламенте Германии по планам разблокировать средства на оборону. Он подчеркнул необходимость защиты от атак и призвал Европу наращивать военный потенциал.
В Бундестаге будут голосовать за изменения в Основной закон, чтобы облегчить финансирование обороны и военной помощи Украине. Планируют выделить 4 млрд евро на поддержку Украины в 2025 году.
После победы консерваторов на выборах в Германии акции оборонных компаний выросли до 2. 8%. Сравнительный индекс Германии прибавил 0.4%, а евро достигло месячного максимума в $1.0528.
Победитель выборов в Бундестаг Фридрих Мерц намерен сформировать новое федеральное правительство до 20 апреля. Лидер ХДС, чья партия получила 29% голосов, готов вести переговоры со всеми партиями демократического центра.
Президент Украины поздравил лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг, где партия получила 29% голосов. Зеленский отметил важность дальнейшего сотрудничества между странами для защиты и укрепления Европы.
После неудачных результатов выборов в Бундестаг, где СвДП набрала лишь 4,4% голосов, Кристиан Линднер объявил о завершении политической карьеры. Он поблагодарил за 25 лет работы в политике.
На досрочных выборах в Бундестаг 2025 года зафиксирована высокая явка избирателей - 52% к середине дня. За пост канцлера соревнуются четыре кандидата, включая действующего главу правительства Шольца.
В Германии начались досрочные выборы в Бундестаг, которые проходят на семь месяцев раньше запланированного срока. За пост канцлера соревнуются действующий глава правительства Шольц, оппозиционер Мерц, вице-канцлер Хабек и ультраправая Вайдель.
В соцсетях появились фальшивые видео о манипуляциях с голосованием по почте на выборах в Бундестаг. Немецкие правоохранители связывают эти провокации с российской кампанией «Шторм-1516».
Лидеры парламентской гонки в Германии Фридрих Мерц и Олаф Шольц провели финальные дебаты перед выборами. Обсуждали миграцию, экономику и поддержку Украины, где Шольц предостерег от чрезмерных расходов.
Решение о выделении Украине масштабного пакета помощи от ЕС отложено до завершения выборов в Германии. Пакет может быть подобен фонду времен коронакризиса объемом 724 млрд евро.
По данным опроса INSA, Фридрих Мерц опережает действующего канцлера Олафа Шольца на 12%. Мерц имеет значительное преимущество в вопросах миграции, безопасности и экономики.
Немецкую партию АдГ подозревают в скрытом финансировании через австрийского политика. Крупнейшее в истории партии пожертвование в 2,35 млн евро могло поступить от немецкого миллиардера через подставное лицо.
Президент Украины встретился с лидером немецкой оппозиции Фридрихом Мерцом для обсуждения оборонной поддержки и единства Европы. Стороны обсудили усиление ПВО и инвестиции в производство оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости признания войны в Украине чрезвычайной ситуацией согласно Конституции. Он подчеркнул важность укрепления оборонных возможностей и увеличения инвестиций в оборонную промышленность.
В Германии состоялись первые дебаты между канцлером Шольцом и кандидатом от ХДС Мерцом. Политики обсудили миграцию, экономику и поддержку Украины, демонстрируя противоположные взгляды на ключевые вопросы.
Руководитель ОП Андрей Ермак обсудил с Романом Шварцманом параллели между преступлениями нацистов и действиями РФ в Украине. Предложено организовать международную встречу по сохранению памяти о преступлениях против человечности.
Две правозащитные организации подали иск против X в берлинском суде из-за непредоставления доступа к данным о дезинформации. Активисты утверждают, что платформа нарушает законодательство ЕС накануне немецких выборов.
Десятки тысяч немцев вышли на улицы против миграционной программы и сотрудничества ХДС с партией АдГ. В городах по всей стране прошли демонстрации, крупнейшая из которых собрала до 80 000 участников в Гамбурге.
Немецкий парламент проголосовал против ужесточения миграционного законодательства, предложенного лидером ХДС Фридрихом Мерцом. Законопроект поддержали ультраправые, что вызвало массовые протесты в стране.
Немецкие спецслужбы предупреждают об угрозе российских кибератак и дезинформации во время выборов в Бундестаг. Россия ежегодно тратит до 2 млрд евро на кампании дезинформации и создание фейковых аккаунтов.
МИД и Минобороны ФРГ подготовили план дополнительной военной помощи Украине на 3 млрд евро. Канцлер Шольц не одобрил инициативу, объясняя это достаточным финансированием на 2025 год.
Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг заявление депутата ХДС о планируемой встрече с Путиным перед выборами в Бундестаг. СДПГ требует публичных извинений от Родериха Кизеветтера за распространение ложной информации.