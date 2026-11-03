Мерц заявил, что следующим президентом Германии впервые должна стать женщина
Киев • УНН
Канцлер Фридрих Мерц хочет выдвинуть женщину консенсусным кандидатом на пост президента Германии. Выборы состоятся в 2027 году.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что следующим президентом страны должна стать женщина. Если это произойдет, она впервые в истории Федеративной Республики займет высшую государственную должность, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Во время закрытой встречи с представителями Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине Мерц подчеркнул, что стремится найти кандидатуру, которая объединит политические силы.
Я предложу партии консенсусного кандидата, кандидата от политического центра. Я твердо решил одно: это должна быть женщина
Кто может возглавить Германию
Мерц пока не назвал конкретную кандидатуру. Среди возможных претенденток называют Ильзе Айгнер, которую поддерживает баварский Христианско-социальный союз, хотя часть представителей ХДС выражает оговорки относительно ее кандидатуры.
Идею избрания женщины президентом также поддерживают социал-демократы и "Зеленые".
Действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер завершает второй пятилетний срок в 2027 году и не может баллотироваться повторно.
Президента Германии избирает Федеральное собрание, в состав которого входят депутаты Бундестага и представители федеральных земель. Должность имеет преимущественно представительские полномочия.
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