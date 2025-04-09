Коалиционное соглашение в Германии подчеркивает, что отношения с США остаются крайне важными. Германия стремится к тесному
сотрудничеству с Северной Америкой, Канадой и Великобританией.
ХДС получит контроль над МИД Германии впервые за 60 лет, возглавит ведомство Иоганн Вадефуль. Борис Писториус останется на посту
министра обороны.
ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании правительственной коалиции. Главными элементами соглашения станут реформы в сферах
миграции, экономической и оборонной политики.
Переговоры о формировании коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ вышли на финальную стадию из-за глобальной неопределенности, вызванной
таможенной политикой США. Экономика Германии может пострадать от увеличения импортных пошлин.
Родерих Кизеветтер подчеркнул важность гражданской защиты и подготовки к возможной войне. Ученики особенно уязвимы в чрезвычайных
ситуациях, поэтому необходимы обучения.
Президент Украины выразил надежду, что Фридрих Мерц одобрит поставки ракет Taurus. Мерц ранее заявлял, что Украина должна получить
необходимые системы обороны.
Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение Украине дополнительных 3 млрд евро военной помощи в 2025 году. Также предусмотрено
8,3 млрд евро на 2026-2029 годы.