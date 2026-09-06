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Партия AfD одержала историческую победу на земельных выборах в Германии

Киев • УНН

 • 228 просмотра

AfD набрала 44,5% голосов на выборах в Саксонии-Анхальт против 20,8% в 2021 году. ХДС Мерца получил 18,5%.

Партия AfD одержала историческую победу на земельных выборах в Германии

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) одержала историческую победу в восточной земле Саксония-Анхальт, свидетельствуют данные экзитполов в воскресенье. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, это стало ударом для консерваторов канцлера Фридриха Мерца, однако пока неясно, будет ли этого результата достаточно для формирования правительства.

По данным экзитполов телеканала ARD, AfD набрала 44,5% голосов против 20,8% в 2021 году.

Христианско-демократический союз (ХДС) Мерца получил 18,5% голосов против 37,1% в 2021 году. Это стало серьёзной неудачей в земле, которой консерваторы управляют с 2002 года.

Большинство партий исключили возможность вхождения в коалицию во главе с AfD, а это означает, что партии, вероятно, понадобится большинство мест в парламенте, чтобы прийти к власти.

Напомним

В Германии представители центристских партий обвинили правую партию «Альтернатива для Германии» в сборе данных, представляющих интерес для российских спецслужб.

В Германии партия Вагенкнехт хочет вместе с AfD выступить против помощи Украине31.08.26, 00:15 • 17254 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Альтернатива для Германии
Христианско-демократический союз Германии
Фридрих Мерц
Германия