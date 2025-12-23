Партію "Альтернатива для Німеччини" звинуватили у роботі на кремль - Politico
Київ • УНН
У Німеччині представники центристських партій звинуватили праву партію "Альтернатива для Німеччини" у зборі даних, які становлять інтерес для російських спецслужб.
У Німеччині опоненти ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) звинуватили її депутатів у спробах отримати та розкрити інформацію, яка може становити інтерес для російських спецслужб. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, ультраправий німецький політик Рінго Мюльман виявив помітний інтерес до розкриття інформації, яка, на думку його політичних опонентів, може бути дуже цікавою для російської розвідки.
Обвинувачі посилаються на офіційні запити члена партії у парламенті Тюрінгії Рінго Мюльмана до регіонального уряду про постачання озброєнь Україні або про системи захисту від дронів у ФРН.
За словами міністра внутрішніх справ Тюрінгії Георга Маєра, складається враження, що АдН виконує завдання за списком, складеним у Кремлі.
До прикладу, в одному із запитів Мюльмана йдеться про те, яку інформацію має земельний уряд щодо транзиту озброєнь через територію Тюрингії з 2022 року. В іншому запиті він з'ясовує, які технічні системи захисту від дронів відомі поліції Тюрингії та наскільки ефективно вони перевірені на можливість використання правоохоронними органами.
В один день у червні Мюльман, який заперечує, що виконує доручення спецслужб рф, подав вісім запитів щодо безпілотників та можливостей захисту від дронів у поліції регіону, яка відповідає за виявлення та відбиття атак безпілотників.
Такі запитання від законодавців від партії АдН у земельних та федеральних парламентах спонукали німецьких центристів звинуватити законодавців ультраправої партії у використанні посад для спроби розкрити конфіденційну інформацію, яку Москва могла б використати у війні проти України та веденні "гібридної війни" проти країн Європи.
У партії "Альтернатива для Німеччини" категорично відкинули ці звинувачення та заявили, що це "обґрунтовані питання від члена парламенту, який серйозно ставиться до стурбованості та потреб громадян", а громадяни нібито мають "законні побоювання".
