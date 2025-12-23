Партію "Альтернатива для Німеччини" звинуватили у роботі на кремль - Politico

$42.150.10
Ексклюзив
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезоном
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 2456 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 15340 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 20004 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Рафаель Гроссі
Роберт Фіцо
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Одеська область
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезоном
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлер
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекорд
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

Партію "Альтернатива для Німеччини" звинуватили у роботі на кремль - Politico

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У Німеччині представники центристських партій звинуватили праву партію "Альтернатива для Німеччини" у зборі даних, які становлять інтерес для російських спецслужб.

Партію "Альтернатива для Німеччини" звинуватили у роботі на кремль - Politico

У Німеччині опоненти ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) звинуватили її депутатів у спробах отримати та розкрити інформацію, яка може становити інтерес для російських спецслужб. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, ультраправий німецький політик Рінго Мюльман виявив помітний інтерес до розкриття інформації, яка, на думку його політичних опонентів, може бути дуже цікавою для російської розвідки.

Обвинувачі посилаються на офіційні запити члена партії у парламенті Тюрінгії Рінго Мюльмана до регіонального уряду про постачання озброєнь Україні або про системи захисту від дронів у ФРН.

У Німеччині експомічника політика від AfD засудили до ув'язнення за шпигунство на користь Китаю 30.09.25, 13:27 • 2858 переглядiв

За словами міністра внутрішніх справ Тюрінгії Георга Маєра, складається враження, що АдН виконує завдання за списком, складеним у Кремлі.

До прикладу, в одному із запитів Мюльмана йдеться про те, яку інформацію має земельний уряд щодо транзиту озброєнь через територію Тюрингії з 2022 року. В іншому запиті він з'ясовує, які технічні системи захисту від дронів відомі поліції Тюрингії та наскільки ефективно вони перевірені на можливість використання правоохоронними органами.

В один день у червні Мюльман, який заперечує, що виконує доручення спецслужб рф, подав вісім запитів щодо безпілотників та можливостей захисту від дронів у поліції регіону, яка відповідає за виявлення та відбиття атак безпілотників.

Такі запитання від законодавців від партії АдН у земельних та федеральних парламентах спонукали німецьких центристів звинуватити законодавців ультраправої партії у використанні посад для спроби розкрити конфіденційну інформацію, яку Москва могла б використати у війні проти України та веденні "гібридної війни" проти країн Європи.

У партії "Альтернатива для Німеччини" категорично відкинули ці звинувачення та заявили, що це "обґрунтовані питання від члена парламенту, який серйозно ставиться до стурбованості та потреб громадян", а громадяни нібито мають "законні побоювання".

Скандал у Бундестазі: депутата від AfD звинувачують у використанні забороненого нацистського вітання15.12.25, 15:24 • 2917 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Альтернатива для Німеччини
Європа
Німеччина
Україна