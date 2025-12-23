$42.150.10
15:42
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
публикации
Эксклюзивы
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 2670 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 15543 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 20185 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35
Партию "Альтернатива для Германии" обвинили в работе на кремль - Politico

Киев • УНН

 72 просмотра

В Германии представители центристских партий обвинили правую партию "Альтернатива для Германии" в сборе данных, представляющих интерес для российских спецслужб.

Партию "Альтернатива для Германии" обвинили в работе на кремль - Politico

В Германии оппоненты ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) обвинили ее депутатов в попытках получить и раскрыть информацию, которая может представлять интерес для российских спецслужб. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, ультраправый немецкий политик Ринго Мюльман проявил заметный интерес к раскрытию информации, которая, по мнению его политических оппонентов, может быть очень интересной для российской разведки.

Обвинители ссылаются на официальные запросы члена партии в парламенте Тюрингии Ринго Мюльмана к региональному правительству о поставках вооружений Украине или о системах защиты от дронов в ФРГ.

В Германии экс-помощника политика от AfD приговорили к тюремному заключению за шпионаж в пользу Китая30.09.25, 13:27 • 2858 просмотров

По словам министра внутренних дел Тюрингии Георга Майера, создается впечатление, что АдГ выполняет задачи по списку, составленному в Кремле.

К примеру, в одном из запросов Мюльмана говорится о том, какой информацией располагает земельное правительство относительно транзита вооружений через территорию Тюрингии с 2022 года. В другом запросе он выясняет, какие технические системы защиты от дронов известны полиции Тюрингии и насколько эффективно они проверены на возможность использования правоохранительными органами.

В один день в июне Мюльман, который отрицает, что выполняет поручения спецслужб РФ, подал восемь запросов относительно беспилотников и возможностей защиты от дронов в полиции региона, которая отвечает за выявление и отражение атак беспилотников.

Такие вопросы от законодателей от партии АдГ в земельных и федеральных парламентах побудили немецких центристов обвинить законодателей ультраправой партии в использовании должностей для попытки раскрыть конфиденциальную информацию, которую Москва могла бы использовать в войне против Украины и ведении "гибридной войны" против стран Европы.

В партии "Альтернатива для Германии" категорически отвергли эти обвинения и заявили, что это "обоснованные вопросы от члена парламента, который серьезно относится к обеспокоенности и потребностям граждан", а граждане якобы имеют "законные опасения".

Скандал в Бундестаге: депутата от AfD обвиняют в использовании запрещенного нацистского приветствия15.12.25, 15:24 • 2917 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Альтернатива для Германии
Европа
Германия
Украина