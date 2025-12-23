Партию "Альтернатива для Германии" обвинили в работе на кремль - Politico
В Германии представители центристских партий обвинили правую партию "Альтернатива для Германии" в сборе данных, представляющих интерес для российских спецслужб.
В Германии оппоненты ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) обвинили ее депутатов в попытках получить и раскрыть информацию, которая может представлять интерес для российских спецслужб. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Как отмечается, ультраправый немецкий политик Ринго Мюльман проявил заметный интерес к раскрытию информации, которая, по мнению его политических оппонентов, может быть очень интересной для российской разведки.
Обвинители ссылаются на официальные запросы члена партии в парламенте Тюрингии Ринго Мюльмана к региональному правительству о поставках вооружений Украине или о системах защиты от дронов в ФРГ.
По словам министра внутренних дел Тюрингии Георга Майера, создается впечатление, что АдГ выполняет задачи по списку, составленному в Кремле.
К примеру, в одном из запросов Мюльмана говорится о том, какой информацией располагает земельное правительство относительно транзита вооружений через территорию Тюрингии с 2022 года. В другом запросе он выясняет, какие технические системы защиты от дронов известны полиции Тюрингии и насколько эффективно они проверены на возможность использования правоохранительными органами.
В один день в июне Мюльман, который отрицает, что выполняет поручения спецслужб РФ, подал восемь запросов относительно беспилотников и возможностей защиты от дронов в полиции региона, которая отвечает за выявление и отражение атак беспилотников.
Такие вопросы от законодателей от партии АдГ в земельных и федеральных парламентах побудили немецких центристов обвинить законодателей ультраправой партии в использовании должностей для попытки раскрыть конфиденциальную информацию, которую Москва могла бы использовать в войне против Украины и ведении "гибридной войны" против стран Европы.
В партии "Альтернатива для Германии" категорически отвергли эти обвинения и заявили, что это "обоснованные вопросы от члена парламента, который серьезно относится к обеспокоенности и потребностям граждан", а граждане якобы имеют "законные опасения".
