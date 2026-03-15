Иран "набивает себе цену" заявлениями о сотрудничестве с рф и Китаем - ЦПД

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал слова главы МИД Ирана о том, что Тегеран имеет "военное сотрудничество" с рф и Китаем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Коваленко в Telegram.

Детали

Министр иностранных дел Ирана подтвердил, что Тегеран имеет "военное сотрудничество" с рф и Китаем. По его словам, эти страны являются стратегическими партнерами Ирана и противниками США. Вообще ничего нового - они и раньше были, у нас почему-то такую сенсацию сделали из этого заявления. Иранский режим пытается сейчас набить себе цену на фоне того, как по ним каждый день летит - заявил Коваленко.

Контекст

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна получает военную помощь от россии и Китая на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним

В воскресенье, 15 марта, стало известно, что обломки иранской ракеты попали в здание резиденции консульства США в Израиле. Иран также заявил об атаках на центр связи и подразделение полиции.

Также УНН сообщал, что из-за напряженной ситуации в регионе российское генеральное консульство в иранском городе Исфахан приостановило свою работу.