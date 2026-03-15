Иран "набивает себе цену" заявлениями о сотрудничестве с рф и Китаем - ЦПД
Андрей Коваленко назвал заявление Тегерана попыткой набить себе цену. Иран получает военную помощь от стратегических партнеров для противостояния США.
Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал слова главы МИД Ирана о том, что Тегеран имеет "военное сотрудничество" с рф и Китаем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Коваленко в Telegram.
Министр иностранных дел Ирана подтвердил, что Тегеран имеет "военное сотрудничество" с рф и Китаем. По его словам, эти страны являются стратегическими партнерами Ирана и противниками США. Вообще ничего нового - они и раньше были, у нас почему-то такую сенсацию сделали из этого заявления. Иранский режим пытается сейчас набить себе цену на фоне того, как по ним каждый день летит
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна получает военную помощь от россии и Китая на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
В воскресенье, 15 марта, стало известно, что обломки иранской ракеты попали в здание резиденции консульства США в Израиле. Иран также заявил об атаках на центр связи и подразделение полиции.
Также УНН сообщал, что из-за напряженной ситуации в регионе российское генеральное консульство в иранском городе Исфахан приостановило свою работу.