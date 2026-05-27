Развращал 10-летнюю дочь знакомых, пока ее родители спали в соседней комнате - киевлянину сообщили о подозрении
Киев • УНН
Оперативники менее чем за час установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчине сообщено о подозрении.
В столице правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в развращении 10-летней девочки в квартире ее родителей, пока они спали. Об этом сообщает полиция Киева, передает УНН.
По данным следствия, фигурант пришел к супругам на застолье и остался у них ночевать.
Убедившись, что знакомые спят, злоумышленник зашел к ним в комнату, разбудил девочку и отвел к себе, где в дальнейшем начал касаться ее интимных частей тела
Ребенку удалось убежать обратно к родителям. Как отмечают правоохранители, только после того, как мужчина покинул квартиру, девочка решилась рассказать о случившемся.
Кроме того, ювенальные полицейские установили, что родители ребенка систематически злоупотребляли алкоголем, а сама девочка проживала в ненадлежащих условиях.
На супругов инспекторы составили административные протоколы по ст. 184 КУоАП. Девочку из семьи изъяли социальные службы.
