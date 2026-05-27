Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине - ОП
Киев • УНН
Президент Зеленский предупредил США о критическом дефиците средств ПВО в Украине. Письмо отправлено на фоне анонсированных россией системных ударов по Киеву.
В Офисе Президента подтвердили, что Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине, передает УНН.
Да (направил - ред.), президенту США и Конгрессу, там два адресата
Напомним
Глава мид рф сергей лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио и анонсировал, что россия переходит к системным ударам по Киеву.