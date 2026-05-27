Рада одобрила новые правила публичных закупок - это должно помочь разблокировать $3,5 млрд
Киев • УНН
Депутаты приняли закон №11520 о новых правилах публичных закупок. Документ гармонизирует систему с нормами ЕС и разблокирует 3,5 миллиарда долларов.
Верховная Рада приняла проект закона (№11520) о новых процедурах публичных закупок, сообщили в парламенте в среду, пишет УНН.
Детали
За проголосовали 245 народных депутатов.
Закон, как указали в парламенте, предусматривает европейские стандарты прозрачности и конкуренции в сфере государственных тендеров, гармонизирует систему публичных закупок с Директивами ЕС и внедряет новые инструменты, такие как инновационное партнерство и динамические системы.
Документ, как отмечается, упрощает привлечение международных инвестиций и будет поддерживать отечественные предприятия, в частности созданные ветеранами войны.
"Закон о публичных закупках №11520. Повторное второе чтение. Законопроект связан с переговорами о вступлении в ЕС, а также с программами финансирования от МВФ и Всемирного банка", - сообщила нардеп из финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк в соцсетях.
Она также сообщала, что "законопроект 11520 - о DPO Всемирного банка и маяк МВФ о публичных закупках".
"№11520 – новые процедуры публичных закупок. Закон Всемирного банка, это разблокирует $3,5 млрд", - добавил нардеп из финансового комитета Ярослав Железняк в соцсетях.
В Минэкономики ожидают, что принятие законопроекта №11520 о публичных закупках будет способствовать развитию украинского предпринимательства.
"Это не просто техническое обновление Prozorro – это глобальное изменение правил игры, где в фокусе интересы и возможности украинского бизнеса. Также это переход от временных военных адаптаций к стабильному законодательному фундаменту", - указывали в министерстве.
Что получит украинский бизнес - объяснение Минэкономики
Законопроект №11520, отметили в Минэкономики, существенно расширяет возможности для участия в закупках украинских компаний, особенно МСП, и убирает устаревшую бюрократию:
- Пересмотр механизма разделения предмета закупки на лоты. Закон четко регулирует механизм разделения крупных закупок на лоты. Это не позволит крупным игрокам забирать все заказы и откроет двери небольшим региональным компаниям для участия в масштабных тендерах.
- Возможность предлагать собственные решения (альтернативные тендерные предложения). Впервые бизнес сможет подавать варианты своих решений (если это предусмотрено заказчиком). То есть, если у вас есть технологически лучшая или более выгодная альтернатива, вы сможете предложить ее на тендере.
- Гибкие инструменты для длительного сотрудничества. Обновленные правила использования рамочных соглашений и динамических систем закупок позволят компаниям планировать свою работу наперед, поставляя стандартизированные товары без постоянного сбора пакетов документов с нуля.
- Нормирование субподряда. Взаимоотношения с субподрядчиками и соисполнителями теперь четко урегулированы на уровне закона. Это делает работу в крупных проектах безопасной и юридически защищенной для каждого участника цепочки.
Почему важно для евроинтеграции
В Минэкономики объяснили, почему это важно для евроинтеграции и международного сотрудничества:
- Приближение к стандартам ЕС. Законопроект направлен на имплементацию Директивы 2014/24/EU. Публичные закупки являются частью первого, базового кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
- Доверие доноров и развитие партнерства. Для партнеров принятие закона – показатель того, что восстановление Украины происходит по самым высоким мировым стандартам прозрачности. Это откроет путь к масштабному привлечению иностранных инвестиций, финансированию проектов восстановления, где украинский бизнес будет играть ключевую роль.
- Привлечение масштабной финансовой поддержки (DPO Всемирного банка). Принятие закона является частью более широкого пакета институциональных реформ, которые Украина реализует в сотрудничестве с международными партнерами. В частности, успешное продвижение таких реформ открывает доступ к финансированию в рамках Программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора (DPO) от Всемирного банка в 3,4 млрд долл. США. Полученные средства направляются непосредственно в общий фонд госбюджета для покрытия первоочередных социальных и гуманитарных расходов, что позволяет поддерживать стабильность экономики, пока бизнес адаптируется к новым европейским стандартам.