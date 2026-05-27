Голубое небо и желтое поле: экономист рассказал, как цвета флага Украины указывают путь послевоенного развития экономики
У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"
Рада одобрила новые правила публичных закупок - это должно помочь разблокировать $3,5 млрд
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовамPhoto
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?Photo
Почему отказ от прививок может стоить жизни домашнему любимцу
Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследованияPhoto
Рада одобрила новые правила публичных закупок - это должно помочь разблокировать $3,5 млрд

Депутаты приняли закон №11520 о новых правилах публичных закупок. Документ гармонизирует систему с нормами ЕС и разблокирует 3,5 миллиарда долларов.

Верховная Рада приняла проект закона (№11520) о новых процедурах публичных закупок, сообщили в парламенте в среду, пишет УНН.

Детали

За проголосовали 245 народных депутатов.

Закон, как указали в парламенте, предусматривает европейские стандарты прозрачности и конкуренции в сфере государственных тендеров, гармонизирует систему публичных закупок с Директивами ЕС и внедряет новые инструменты, такие как инновационное партнерство и динамические системы.

Документ, как отмечается, упрощает привлечение международных инвестиций и будет поддерживать отечественные предприятия, в частности созданные ветеранами войны.

"Закон о публичных закупках №11520. Повторное второе чтение. Законопроект связан с переговорами о вступлении в ЕС, а также с программами финансирования от МВФ и Всемирного банка", - сообщила нардеп из финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк в соцсетях.

Она также сообщала, что "законопроект 11520 - о DPO Всемирного банка и маяк МВФ о публичных закупках".

"№11520 – новые процедуры публичных закупок. Закон Всемирного банка, это разблокирует $3,5 млрд", - добавил нардеп из финансового комитета Ярослав Железняк в соцсетях.

В Минэкономики ожидают, что принятие законопроекта №11520 о публичных закупках будет способствовать развитию украинского предпринимательства.

"Это не просто техническое обновление Prozorro – это глобальное изменение правил игры, где в фокусе интересы и возможности украинского бизнеса. Также это переход от временных военных адаптаций к стабильному законодательному фундаменту", - указывали в министерстве.

Что получит украинский бизнес - объяснение Минэкономики

Законопроект №11520, отметили в Минэкономики, существенно расширяет возможности для участия в закупках украинских компаний, особенно МСП, и убирает устаревшую бюрократию:

  1. Пересмотр механизма разделения предмета закупки на лоты. Закон четко регулирует механизм разделения крупных закупок на лоты. Это не позволит крупным игрокам забирать все заказы и откроет двери небольшим региональным компаниям для участия в масштабных тендерах.
    1. Возможность предлагать собственные решения (альтернативные тендерные предложения). Впервые бизнес сможет подавать варианты своих решений (если это предусмотрено заказчиком). То есть, если у вас есть технологически лучшая или более выгодная альтернатива, вы сможете предложить ее на тендере.
      1. Гибкие инструменты для длительного сотрудничества. Обновленные правила использования рамочных соглашений и динамических систем закупок позволят компаниям планировать свою работу наперед, поставляя стандартизированные товары без постоянного сбора пакетов документов с нуля.
        1. Нормирование субподряда. Взаимоотношения с субподрядчиками и соисполнителями теперь четко урегулированы на уровне закона. Это делает работу в крупных проектах безопасной и юридически защищенной для каждого участника цепочки.

          Почему важно для евроинтеграции

          В Минэкономики объяснили, почему это важно для евроинтеграции и международного сотрудничества:

          1. Приближение к стандартам ЕС. Законопроект направлен на имплементацию Директивы 2014/24/EU. Публичные закупки являются частью первого, базового кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
            1. Доверие доноров и развитие партнерства. Для партнеров принятие закона – показатель того, что восстановление Украины происходит по самым высоким мировым стандартам прозрачности. Это откроет путь к масштабному привлечению иностранных инвестиций, финансированию проектов восстановления, где украинский бизнес будет играть ключевую роль.
              1. Привлечение масштабной финансовой поддержки (DPO Всемирного банка). Принятие закона является частью более широкого пакета институциональных реформ, которые Украина реализует в сотрудничестве с международными партнерами. В частности, успешное продвижение таких реформ открывает доступ к финансированию в рамках Программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора (DPO) от Всемирного банка в 3,4 млрд долл. США. Полученные средства направляются непосредственно в общий фонд госбюджета для покрытия первоочередных социальных и гуманитарных расходов, что позволяет поддерживать стабильность экономики, пока бизнес адаптируется к новым европейским стандартам.

