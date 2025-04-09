Всемирный банк

Состояние миллиардеров в мире в 2024 году выросло на $2 трлн - отчет

Богатство миллиардеров в 2024 году росло на $5,7 млрд ежедневно, достигнув $15 трлн. По прогнозу Oxfam, в течение десятилетия в мире может появиться пять триллионеров, тогда как 44% населения живет в бедности.