Всемирный банк

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26412 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 36872 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 44990 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 52472 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 64963 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55467 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54989 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117852 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81378 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224870 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.8м/с
56%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84436 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18300 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15203 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14057 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 15710 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84437 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117854 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224870 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402165 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394695 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10467 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14059 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15204 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18301 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74751 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

Всемирный банк

Новости по теме

Украина надеется получить более 13 млрд евро до конца этого года в рамках инициативы ERA - Шмыгаль

ЕС перечислил Украине еще 1 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA. В целом, с начала года Украина получила 5 млрд евро, а до конца года ожидается еще 13 млрд евро.

Экономика • 15:34 • 3252 просмотра

Украина будет использовать ИИ для подсчета убытков и поиска военных преступников - Ермак

Украина планирует использовать искусственный интеллект для обработки данных, определения ущерба и поиска преступников. ИИ поможет идентифицировать виновных и установить справедливость.

Война • 4 апреля, 15:22 • 12559 просмотра

Кравченко: продолжаем совместно с МВФ системную работу над реформированием налоговой

Украина обсудила с МВФ внедрение риск-ориентированного подхода, цифровизацию и развитие IT-системы для ГНС. Важным является кадровое развитие и повышение добропорядочности.

Экономика • 2 апреля, 15:06 • 21704 просмотра

Более половины боев - на двух направлениях: карта боевых действий от Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение, больше всего на Покровском направлении. Враг активно атаковал на Курщине и Лиманском направлении, нанеся ракетные и авиационные удары.

Война • 31 марта, 05:27 • 14998 просмотра

На полное разминирование территории Украины понадобится около 30 млрд долларов – Шмыгаль

По оценкам Всемирного банка, для полного разминирования территории Украины потребуется около 30 млрд долларов. В Украине создадут полигон для тестирования технологий разминирования.

Война • 21 марта, 12:29 • 17746 просмотра

Восстановление "Охматдета": в Минздраве объяснили, когда начнутся строительные работы

Строительные работы по восстановлению детской больницы "Охматдет", пострадавшей от атаки рф, стартуют в мае-июне. Также продолжается тендер на реновацию старого хирургического корпуса.

Общество • 21 марта, 11:10 • 23961 просмотра

Весенняя уборка: советы для чистоты окон, шкафов и бытовой техники

Советы для эффективной весенней уборки: очистка окон, жалюзи, картин, растений, плинтусов, кухонных шкафов, техники и матрасов для свежести и уюта в доме.

Общество • 21 марта, 05:45 • 347693 просмотра

Кабмин направит почти 207 млн гривен гранта от Всемирного банка на проект трансформации медицинской системы в Украине - Шмыгаль

Кабмин направит Минздраву 207 млн грн гранта от Всемирного банка на проект трансформации медицинской системы. Средства пойдут на цифровизацию, инвестиции и эффективное управление.

Экономика • 14 марта, 13:01 • 14291 просмотра

Правительство перераспределит 6,3 миллиона гривен на проведение восстановительных работ больницы Охматдит - Шмыгаль

Кабмин перераспределит 6,3 миллиона гривен на ремонт двух корпусов Охматдита и исторической амбулатории. 5,4 миллиона гривен направят на ремонт лечебного корпуса №3, остальные - на восстановление амбулатории для чернорабочих.

Общество • 11 марта, 11:00 • 14950 просмотра

Международные резервы Украины "похудели" на 6,7% - до $40,1 млрд: в чем причина

Международные резервы Украины уменьшились на 6,7% в феврале 2025 года из-за продажи валюты и выплат государственного долга. НБУ продал $3 млрд на валютном рынке, а резервы обеспечивают финансирование 4,9 месяца импорта.

Экономика • 7 марта, 09:27 • 12701 просмотра
Эксклюзив

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Новый законопроект о Фонде гарантирования вкладов противоречит обязательствам Украины перед МВФ. Документ расширяет полномочия ФГВФЛ и создает риски для банковской системы.

Экономика • 4 марта, 13:46 • 218347 просмотра

На восстановление системы здравоохранения в Украине нужно 19 млрд долларов - отчет

Система здравоохранения Украины требует 19,4 млрд долларов на восстановление в течение 10 лет. Наибольший ущерб понесли медицинские учреждения в Донецкой, Харьковской, Луганской и Херсонской областях.

Общество • 28 февраля, 13:31 • 23839 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Британия, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине. США планируют поддержать европейские миротворческие силы после достижения договоренности о прекращении огня.

Война • 26 февраля, 07:55 • 116985 просмотра

Страны ЕС обсуждают возможность конфискации €200 млрд замороженных российских активов: кто поддерживает

Страны Балтии и Северной Европы настаивают на немедленной передаче замороженных российских активов Украине. Франция, Германия и другие крупные государства ЕС выступают против, считая их рычагом влияния на рф.

Война • 25 февраля, 13:52 • 27538 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении и реконструкции в 524 млрд долларов США до 2034 года. Наибольший ущерб был нанесен жилищному сектору, транспорту и энергетике, с прямыми убытками в 176 млрд долларов.

Война • 25 февраля, 10:21 • 106743 просмотра

Курс валют на 24 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,59 грн/долл, что на 14 копеек крепче. Курс евро установлен на уровне 43,50 грн/евро.

Экономика • 24 февраля, 06:58 • 20854 просмотра

Новая Зеландия расширила санкции против рф и выделила средства для Украины

Власти Новой Зеландии объявили санкции против 27 физических и 25 юридических лиц из рф. Страна также выделила 3 млн долларов в Фонд URTF для восстановления Украины.

Война • 24 февраля, 02:57 • 26852 просмотра

Украина планирует привлечь и уже имеет подтверждение на 38,4 млрд долларов от партнеров - Шмыгаль

Премьер-министр Шмыгаль подтвердил привлечение 38,4 млрд долларов финансирования от европейских партнеров в 2025 году. Украина сотрудничает с МВФ, Еврокомиссией, Всемирным банком и другими финансовыми структурами.

Экономика • 23 февраля, 12:45 • 22541 просмотра

Государство выплатило 55 млрд долгов по довоенным кредитам на ремонт дорог - СМИ

За три года войны Агентство восстановления выплатило 54,69 млрд грн долгов за ремонт дорог. Наибольшие выплаты пошли на погашение облигаций и кредитов МБРР, ЕБРР и ЕИБ.

Война • 12 февраля, 14:35 • 28654 просмотра

Бизнес не успевает адаптироваться: глава ГНС Кравченко обратился к народным депутатам из-за постоянных изменений законодательства

52% предпринимателей считают постоянные изменения законодательства значительной проблемой.

Экономика • 29 января, 17:25 • 39099 просмотра

Минсоцполитики: приостановка помощи США пока не очень повлияла на проекты социальной политики

Министр социальной политики сообщила о незначительном влиянии приостановления иностранной помощи США на социальную сферу. Украина имеет поддержку от европейских партнеров и Всемирного банка, что компенсирует ограничения.

Общество • 27 января, 10:49 • 23250 просмотра

Аграрный "Давос": компания МХП представила Украину на международной выставке Grüne Woche в Берлине

Компания МХП представила Украину на международной выставке Grüne Woche в Берлине.

Новости Бизнеса • 21 января, 13:00 • 73151 просмотра

СБУ задержала бывшего заместителя министра социальной политики Лебедцова - источник

СБУ задержала бывшего заместителя министра соцполитики Бориса Лебедцова по подозрению в нанесении ущерба государству на 24 млн грн. Должностное лицо заключило несанкционированную сделку на закупку компьютеров без надлежащих согласований.

Криминал и ЧП • 20 января, 10:16 • 25053 просмотра

Состояние миллиардеров в мире в 2024 году выросло на $2 трлн - отчет

Богатство миллиардеров в 2024 году росло на $5,7 млрд ежедневно, достигнув $15 трлн. По прогнозу Oxfam, в течение десятилетия в мире может появиться пять триллионеров, тогда как 44% населения живет в бедности.

Экономика • 20 января, 06:39 • 31965 просмотра

В условиях войны - замедление на 2%: мировой банк дал новый прогноз для экономики Украины на 2025 год

Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики Украины до 2% в 2025 году из-за продолжения войны. Ранее банк прогнозировал рост на уровне 5,8% при условии уменьшения боевых действий.

Война • 17 января, 10:28 • 32126 просмотра

Мировые банки уволят до 200 тысяч работников из-за искусственного интеллекта: что известно

Мировые банки планируют сократить около 200 тысяч рабочих мест в течение 3-5 лет из-за внедрения ИИ. По прогнозам, это может увеличить прибыль банков до 17% в 2027 году.

Экономика • 10 января, 06:02 • 48056 просмотра

За 2024 год Министерство здравоохранения Украины обеспечило медучреждения 3650 новыми генераторами

Минздрав поставил 3650 новых генераторов в медицинские учреждения Украины за 2024 год. Сейчас медучреждения имеют 11820 генераторов, 1185 станций Starlink и более 90 учреждений оснащены солнечными панелями.

Здоровье • 8 января, 12:56 • 22343 просмотра

Рекордные показатели на счетах: как Украина завершила 2024 бюджетный год

На едином казначейском счете осталось более 100 млрд грн, на валютных - более 163 млрд грн. За год Украина привлекла 41,7 млрд долларов внешнего финансирования, из которых 12,6 млрд - безвозвратные гранты.

Экономика • 1 января, 10:47 • 24758 просмотра

Международная помощь Украине в 2025 году: чего ожидает власть

Правительство планирует покрыть дефицит бюджета-2025 за счет внешних заимствований на 36,9 млрд долларов. ЕС, МВФ и США станут основными донорами, а экономика Украины может вырасти на 4,3%.

Война • 1 января, 04:00 • 98475 просмотра

США предоставят Украине $15 млрд от замороженных активов рф: подписано соглашение

США предоставят Украине 15 млрд долларов из замороженных российских активов через Всемирный банк. Средства направят на социальные и гуманитарные расходы в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Война • 30 декабря, 10:43 • 24450 просмотра