Всемирный банк

ЕС перечислил Украине еще 1 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA. В целом, с начала года Украина получила 5 млрд евро, а до конца года ожидается еще 13 млрд евро.
Украина планирует использовать искусственный интеллект для обработки данных, определения ущерба и поиска преступников. ИИ поможет идентифицировать виновных и установить справедливость.
Украина обсудила с МВФ внедрение риск-ориентированного подхода, цифровизацию и развитие IT-системы для ГНС. Важным является кадровое развитие и повышение добропорядочности.
За прошедшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение, больше всего на Покровском направлении. Враг активно атаковал на Курщине и Лиманском направлении, нанеся ракетные и авиационные удары.
По оценкам Всемирного банка, для полного разминирования территории Украины потребуется около 30 млрд долларов. В Украине создадут полигон для тестирования технологий разминирования.
Строительные работы по восстановлению детской больницы "Охматдет", пострадавшей от атаки рф, стартуют в мае-июне. Также продолжается тендер на реновацию старого хирургического корпуса.
Советы для эффективной весенней уборки: очистка окон, жалюзи, картин, растений, плинтусов, кухонных шкафов, техники и матрасов для свежести и уюта в доме.
Кабмин направит Минздраву 207 млн грн гранта от Всемирного банка на проект трансформации медицинской системы. Средства пойдут на цифровизацию, инвестиции и эффективное управление.
Кабмин перераспределит 6,3 миллиона гривен на ремонт двух корпусов Охматдита и исторической амбулатории. 5,4 миллиона гривен направят на ремонт лечебного корпуса №3, остальные - на восстановление амбулатории для чернорабочих.
Международные резервы Украины уменьшились на 6,7% в феврале 2025 года из-за продажи валюты и выплат государственного долга. НБУ продал $3 млрд на валютном рынке, а резервы обеспечивают финансирование 4,9 месяца импорта.
Новый законопроект о Фонде гарантирования вкладов противоречит обязательствам Украины перед МВФ. Документ расширяет полномочия ФГВФЛ и создает риски для банковской системы.
Система здравоохранения Украины требует 19,4 млрд долларов на восстановление в течение 10 лет. Наибольший ущерб понесли медицинские учреждения в Донецкой, Харьковской, Луганской и Херсонской областях.
Британия, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине. США планируют поддержать европейские миротворческие силы после достижения договоренности о прекращении огня.
Страны Балтии и Северной Европы настаивают на немедленной передаче замороженных российских активов Украине. Франция, Германия и другие крупные государства ЕС выступают против, считая их рычагом влияния на рф.
Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении и реконструкции в 524 млрд долларов США до 2034 года. Наибольший ущерб был нанесен жилищному сектору, транспорту и энергетике, с прямыми убытками в 176 млрд долларов.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,59 грн/долл, что на 14 копеек крепче. Курс евро установлен на уровне 43,50 грн/евро.
Власти Новой Зеландии объявили санкции против 27 физических и 25 юридических лиц из рф. Страна также выделила 3 млн долларов в Фонд URTF для восстановления Украины.
Премьер-министр Шмыгаль подтвердил привлечение 38,4 млрд долларов финансирования от европейских партнеров в 2025 году. Украина сотрудничает с МВФ, Еврокомиссией, Всемирным банком и другими финансовыми структурами.
За три года войны Агентство восстановления выплатило 54,69 млрд грн долгов за ремонт дорог. Наибольшие выплаты пошли на погашение облигаций и кредитов МБРР, ЕБРР и ЕИБ.
52% предпринимателей считают постоянные изменения законодательства значительной проблемой.
Министр социальной политики сообщила о незначительном влиянии приостановления иностранной помощи США на социальную сферу. Украина имеет поддержку от европейских партнеров и Всемирного банка, что компенсирует ограничения.
Компания МХП представила Украину на международной выставке Grüne Woche в Берлине.
СБУ задержала бывшего заместителя министра соцполитики Бориса Лебедцова по подозрению в нанесении ущерба государству на 24 млн грн. Должностное лицо заключило несанкционированную сделку на закупку компьютеров без надлежащих согласований.
Богатство миллиардеров в 2024 году росло на $5,7 млрд ежедневно, достигнув $15 трлн. По прогнозу Oxfam, в течение десятилетия в мире может появиться пять триллионеров, тогда как 44% населения живет в бедности.
Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики Украины до 2% в 2025 году из-за продолжения войны. Ранее банк прогнозировал рост на уровне 5,8% при условии уменьшения боевых действий.
Мировые банки планируют сократить около 200 тысяч рабочих мест в течение 3-5 лет из-за внедрения ИИ. По прогнозам, это может увеличить прибыль банков до 17% в 2027 году.
Минздрав поставил 3650 новых генераторов в медицинские учреждения Украины за 2024 год. Сейчас медучреждения имеют 11820 генераторов, 1185 станций Starlink и более 90 учреждений оснащены солнечными панелями.
На едином казначейском счете осталось более 100 млрд грн, на валютных - более 163 млрд грн. За год Украина привлекла 41,7 млрд долларов внешнего финансирования, из которых 12,6 млрд - безвозвратные гранты.
Правительство планирует покрыть дефицит бюджета-2025 за счет внешних заимствований на 36,9 млрд долларов. ЕС, МВФ и США станут основными донорами, а экономика Украины может вырасти на 4,3%.
США предоставят Украине 15 млрд долларов из замороженных российских активов через Всемирный банк. Средства направят на социальные и гуманитарные расходы в рамках проекта PEACE in Ukraine.