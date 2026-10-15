Германия подтвердила поддержку Украины, но ожидает реформ

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил в четверг, 15 октября, что поддержка Украины его страной является чёткой, но сопровождается "ожиданиями политических реформ". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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"Наша поддержка Украины является чёткой. В этом нет никаких сомнений. Но есть также чёткие ожидания от украинского правительства, — сказал Клингбайль журналистам на полях встреч МВФ и Всемирного банка в Бангкоке. — Я думаю, что есть возможности для улучшения".

"Это также ожидания, потому что мы должны неоднократно объяснять гражданам Германии, почему поддержка Украины настолько существенна", — добавил он, учитывая сокращение немецкого бюджета.

ЕС пообещал 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов) для Украины на 2027 год, но потребности страны будут намного выше, и ЕС пытается организовать финансовую поддержку со стороны таких стран, как Норвегия, Швейцария, Канада, Япония или Великобритания.

Финансирование для Украины

Клингбайль сказал, что обсуждает с международными партнёрами, как обеспечить финансирование Украины, учитывая обязательства Австралии и Южной Кореи во время встреч в четверг в Бангкоке.

"Нужно сказать, что это обязательство иного типа, чем то, которое взяли на себя мы, европейцы, географически находящиеся намного ближе, — сказал Клингбайль. — Но обе страны чётко дали понять, что их поддержка Украины будет продолжаться".

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