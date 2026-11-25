25 ноября в мире под эгидой ООН начинается глобальная акция «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия» и отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, а также проходит Международный день системного инженера.

В церковном календаре по новому стилю чтят священномученика Климента, папу Римского, и священномученика Петра, а по старому стилю вспоминают святителя Иоанна Милостивого, пишет УНН.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence against Women)

Официальная международная дата ООН, провозглашённая Генеральной Ассамблеей 17 декабря 1999 года. Дата выбрана в память о жестоком политическом убийстве 25 ноября 1960 года в Доминиканской Республике трёх сестёр Мирабаль по приказу диктатора Рафаэля Трухильо.

Событие открывает ежегодную глобальную кампанию «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия» и призывает правительства, правоохранительные органы и гражданское общество противодействовать домашнему насилию, торговле людьми, сексуальной эксплуатации и дискриминации женщин.

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Международный день системного инженера (Systems Engineer Day)

Профессиональная технологическая дата, учреждённая в 2019 году по инициативе технологических компаний и инженерных ассоциаций в честь завершения недели Национальной конференции по системной инженерии.

Событие чествует специалистов, которые проектируют, интегрируют и поддерживают сложные междисциплинарные системы — от аэрокосмической отрасли, оборонных комплексов и энергетических сетей до высоконагруженной ИТ-инфраструктуры, обеспечивая их надёжность, безопасность и бесперебойное функционирование.

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По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память священномученика Климента, папы Римского — одного из апостолов от 70-ти, ученика святого апостола Петра, четвёртого епископа Рима и одного из первых христианских писателей.

За проповедь христианства император Траян сослал его на каторгу в инкерманские каменоломни близ Херсонеса Таврического, современный Крым, где святитель обратил в веру тысячи людей и около 101 года принял мученическую смерть.

По старому календарю верующие чтят память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского — иерарха, прославленного безграничной помощью нищим, сиротам, пленным и беженцам.

Также в этот день вспоминают преподобного Нила Постника, Синайского — ученика святителя Иоанна Златоуста, который оставил светскую карьеру в Константинополе и посвятил жизнь строгому аскетизму и богословским трудам на горе Синай.

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