В Варшаве отменили концерт российского рэпера из-за песни о насилии над польскими женщинами

В столице Польши отменили концерт российского рэпера Scally Milano, который должен был состояться 4 декабря в клубе Opera Club. Причиной стал текст одной из его песен, в которой упоминается сексуальное насилие над польскими женщинами во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza, пишет УНН.

Детали

Журналисты польского издания обратили внимание на композицию "Дает", в которой российский исполнитель использует грубое сравнение полового акта с насилием, которое нацисты совершали в отношении женщин в Польше.

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После этого представители Gazeta Wyborcza обратились к владельцу Opera Club с вопросом, знает ли он о содержании песни артиста.

Вскоре после обращения журналистов клуб отменил запланированное выступление российского рэпера.

Скандальную песню ранее запретили в России

Композиция "Дает" уже становилась предметом судебного разбирательства в России. В 2024 году Измайловский районный суд Москвы запретил её распространение, обнаружив в тексте признаки реабилитации нацизма.

Кроме того, в 2023 году Scally Milano оштрафовали на 40 тысяч рублей за так называемую "дискредитацию" российской армии из-за антивоенных лозунгов.

Таким образом, запланированное на 4 декабря выступление рэпера в Варшаве не состоится после огласки содержания его песни.

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