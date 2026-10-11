Легендарный американский певец Манилоу прервал концерт после 2 песен и отменил следующее выступление
Киев • УНН
83-летний Барри Манилоу досрочно завершил концерт в Лас-Вегасе из-за бронхита. Следующее выступление 10 октября отменили.
83-летний американский певец Барри Манилоу, известный хитами Mandy и Copacabana, был вынужден досрочно завершить концерт в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем. Артист исполнил всего 2 песни, после чего прекратил выступление. Об этом сообщает People, пишет УНН.
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Инцидент произошел 9 октября, всего через день после возвращения музыканта на сцену. Причиной стал бронхит, который не позволил певцу продолжить концерт.
Манилоу также отменил следующее выступление, запланированное на 10 октября. Зрителей уведомили о возврате средств за билеты.
Певец недавно перенес серьезную операцию
В конце 2025 года у Барри Манилоу диагностировали рак легких 1-й стадии. Музыканту провели операцию по удалению доли легкого.
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Несмотря на проблемы со здоровьем, певец продолжил музыкальную карьеру. Летом он провел гастрольный тур из 29 концертов за 68 дней, а 8 октября вернулся к выступлениям в Лас-Вегасе.
Пока неизвестно, когда артист снова выйдет на сцену. Манилоу остается одним из самых известных американских поп-исполнителей, чья карьера продолжается более 60 лет.
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