Украинский боксер Александр Усик объяснил, что в подростковом возрасте юмор был для него формой защиты от хейта, а впоследствии превратился в действенный инструмент в жизни и на пресс-конференциях. Боксер также признался, что знаменитое выражение "don't push the horses", сказанное накануне боя против Даниэля Дюбуа, он перенял у комика и блогера "Васи Харизмы". Об этом Усик рассказал YouTube-каналу Bet it Drives Show, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, как Усик "выдает" свои фразы и откуда пошел такой юмор, боксер ответил: "С детства. Я думал, что сначала это была форма защиты. В подростковом возрасте с фамилией Усик, с такими зубами, как у меня, и с некоторыми недостатками, которые есть в жизни, в мой адрес было много хейта. Да и по сей день".

Усик отметил, что весь хейт он превратил "в топливо, которое ему помогает".

"Когда-то я думал, что как-то им отвечу, дам сдачи. Сегодня я понимаю, что все эти люди помогли мне в жизни стать тем, кем я являюсь. Сегодня я понимаю, что юмор очень сильно помогает в жизни — выходить из каких-то ситуаций или входить в них. Вот с тем же "don't push the horses": это было не то чтобы запланировано… я общаюсь с этим нашим мальчиком — "Васей Харизмой". Я услышал, как они где-то это сказали, и подумал: "Вау, так это же такая классная фраза, которую можно будет использовать, но нужно, чтобы это было очень-очень вовремя и в правильном месте", — сказал Усик.

Боксер рассказал, что перед боем с Даниэлем Дюбуа тренер англичанина начал говорить: "Да послушайте, сейчас мы снесем Усика и все такое", — Усик отметил, что почувствовал: нужно сказать что-то подобное.

"Один раз сказал. Он: "Я не слышу". Все, все. А потом, после боя, где-то, может, через месяц, он присылает мне видео и говорит: "Теперь я понял, что Усик имел в виду", — рассказал боксер.

Отметим, легендарную фразу "don't push the horses" Усик сказал перед боем с Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года. Тренер Дюбуа не понял, что сказал Усик, и переспросил трижды, после чего сказал: "Мне нужен переводчик".

"Благодаря мне эту фразу знает абсолютный чемпион мира по боксу, а благодаря чемпиону фразу знает весь мир", — написал "Вася Харизма" в Instagram.

Кто такой "Вася Харизма"

"Вася Харизма" (настоящее имя — Василий Копчук) — украинский комик и блогер, который 5 раз победил в шоу "Рассмеши комика". Именно он является автором легендарной фразы "don't push the horses".

Кроме того, Василий запомнился в сети, когда, будучи студентом, позвонил маме, чтобы узнать, "кто кладет голубцы в пакет из-под чипсов".

Василий рассказывал, что именно из-за этих голубцов, которые протекли в сумке, после чего она начала вонять, его высадили из маршрутки.

Напомним

В апреле Александр Усик и Рико Верховен встретились на пресс-конференции. Во время пресс-конференции ведущий обратился к Хирну: "Вы довольно много раз работали с Александром Усиком в качестве его промоутера, он также несколько раз разбивал вам сердце, поэтому осторожно подбирайте слова, ведь Рико Верховен — большой человек и сейчас находится от вас на расстоянии вытянутой руки, но какие главные вопросы относительно этого поединка у вас на уме?".

На что Усик вмешался и в саркастической манере сказал: "Be careful (будь осторожен — ред.), братан", на что промоутер Верховена ответил: "Я знаю".