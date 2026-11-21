В пяти районах Киева наблюдается снижение давления в водопроводных сетях или временное отсутствие водоснабжения. Об этом сообщает Киевводоканал, передает УНН.

Детали

В настоящее время в Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах столицы наблюдается снижение давления в водопроводных сетях или временное отсутствие водоснабжения - говорится в сообщении.

Сообщается, что специалисты Киевводоканала работают над восстановлением стабильного водоснабжения и нормализацией давления в сетях. О дальнейших изменениях ситуации жителей Киева будут информировать дополнительно.

Напомним

В ночь на 21 ноября россияне атаковали Украину тремя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23/С-400, 148 ударными БПЛА типа Shahed (87 из них – реактивные), «Гербера» и дронами-имитаторами типа "Пародия".