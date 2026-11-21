В пяти районах Киева фиксируют перебои с водоснабжением
Киев • УНН
В пяти районах украинской столицы фиксируют снижение давления или отсутствие воды. Киевводоканал работает над восстановлением стабильного водоснабжения.
В пяти районах Киева наблюдается снижение давления в водопроводных сетях или временное отсутствие водоснабжения. Об этом сообщает Киевводоканал, передает УНН.
Детали
В настоящее время в Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах столицы наблюдается снижение давления в водопроводных сетях или временное отсутствие водоснабжения
Сообщается, что специалисты Киевводоканала работают над восстановлением стабильного водоснабжения и нормализацией давления в сетях. О дальнейших изменениях ситуации жителей Киева будут информировать дополнительно.
Напомним
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