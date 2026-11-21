У п’яти районах Києва спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах або тимчасова відсутність водопостачання. Про це повідомляє Київводоканал, передає УНН.

Деталі

Наразі у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Подільському районах столиці спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах або тимчасова відсутність водопостачання - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що фахівці Київводоканалу працюють над відновленням стабільного водопостачання та нормалізацією тиску в мережах. Про подальші зміни ситуації жителів Києва інформуватимуть додатково.

Нагадаємо

У ніч на 21 листопада росіяни атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400, 148 ударними БПЛА типу Shahed (87 із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".