У ніч на 21 листопада росіяни атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400, 148 ударними БПЛА типу Shahed (87 із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

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Ворог завдав ударів з орловської, брянської, ростовської областей і краснодарського краю рф, а також з окупованих Криму і Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БПЛА типу Shahed (67 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі близько 10 ворожих БПЛА - повідомили в Повітряних силах.

Нагадаємо

Впродовж доби 20 листопада Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 1 218 цілей противника. Загалом понад 40 тисяч ворожих цілей уражено від початку листопада.