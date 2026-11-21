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Впродовж доби 20 листопада Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 1 218 цілей противника. Загалом понад 40 тисяч ворожих цілей уражено від початку листопада. Про це повідомив пресцентр СБС, передає УНН.

Деталі

Серед уражених цілей:

420 одиниць особового складу, з них 154 ліквідовано;

36 точок вильоту дронів;

1 ЗРК/ЗГРК;

5 РЛС та засобів РЕБ;

43 одиниці автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;

7 бойових броньованих машин;

376 укриттів та бліндажів;

222 ворожі БПЛА типу «коптер», «крило», «шахед» та «гербера».

З початку листопада (01–20.11) підрозділи угруповання СБС уразили 40 386 цілей противника, з них 12 285 одиниць особового складу - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили російське підприємство "АНОЗІТ", яке є єдиним у рф виробником перхлорату амонію – важливого компонента твердого ракетного палива. Його використовують, зокрема, для виготовлення балістичних ракет "Іскандер-М", "Кинджал" та "Циркон".