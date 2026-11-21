СБС уразили понад 40 тисяч цілей противника від початку листопада
Київ • УНН
За добу 20 листопада СБС уразили 1 218 ворожих цілей. Загалом за 1–20 листопада знищено понад 40 тисяч цілей.
Впродовж доби 20 листопада Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 1 218 цілей противника. Загалом понад 40 тисяч ворожих цілей уражено від початку листопада. Про це повідомив пресцентр СБС, передає УНН.
Деталі
Серед уражених цілей:
- 420 одиниць особового складу, з них 154 ліквідовано;
- 36 точок вильоту дронів;
- 1 ЗРК/ЗГРК;
- 5 РЛС та засобів РЕБ;
- 43 одиниці автомобільної, спеціальної та інженерної
техніки;
- 7 бойових броньованих машин;
- 376 укриттів та бліндажів;
- 222 ворожі БПЛА типу «коптер», «крило», «шахед» та
«гербера».
З початку листопада (01–20.11) підрозділи угруповання СБС уразили 40 386 цілей противника, з них 12 285 одиниць особового складу
Нагадаємо
Сили безпілотних систем ЗСУ уразили російське підприємство "АНОЗІТ", яке є єдиним у рф виробником перхлорату амонію – важливого компонента твердого ракетного палива. Його використовують, зокрема, для виготовлення балістичних ракет "Іскандер-М", "Кинджал" та "Циркон".